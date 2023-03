Hned úvodní jarní divizní kolo přivedlo na Lesnou jednoho z pronásledovatelů vedoucího mužstva tabulky, tým Žďáru nad Sázavou. Víc než tři stovky diváků vidělo zajímavé utkání a důležitou výhru domácích 3:2, která zvýšila bodový náskok Startu v čele tabulky.

Fotbalisté brněnského Startu (v červeném) zvládli vstup do jara, Žďár nad Sázavou porazili 3:2. | Foto: Deník/Jan Zahnaš

Domácí měli ostrý nástup, v úvodní dvacetiminutovce se hosté z Vysočiny nestačili divit, jak tahali za kratší konec. Hned v úvodu hlavička Dominika Havlína jen těsně minula branku hostů a co se nepodařilo domácímu kanonýrovi, v desáté minutě zařídila bratrská dvojice bratrů Demeterových.

Robin zatáhl míč po pravé straně a jeho přesnou přízemní přihrávku nabíhající bratr Patrik poslal zblízka do sítě. Start pak nevyužil celou sérii rohových kopů a jeho tlak začal opadávat. „Věděli jsme o kvalitách Žďáru a nám v konci poločasu začala skřípat součinnost mezi jednotlivými řadami,“ vysvětlil herní obrat domácí trenér Milan Frimmel.

Pět minut před koncem poločasu po faulu domácí obrany proměnil hostující Jan Nedvěd pokutový kop a vyrovnal. Domácími to naštěstí nijak neotřáslo, a co se nepovedlo u předchozích rohových kopů, vyšlo v poločasovém prodloužení. Po rohu prostřelil z hranice šestnáctky hradbu hráčů Robin Demeter a Start šel do kabin s jednobrankovým náskokem. „Dostat branku po standardní situaci je vždy nepříjemné, navíc když je to gól do šatny,“ smutně poznamenal kouč hostů Václav Pohanka.

Ve druhé půli oba týmy přidaly na tempu, hra se přelévala a po hodině hry domácí uklidnila po akci Tomáše Oklešťka situace, kdy hráči z Vysočiny zahráli v šestnáctce rukou. Nejlepší střelec domácích Dominik Havlín proměnil pokutový kop a dosáhl tak své jedenácté branky.

Domácí mohli ještě zvýšit, Martin Sedlo však trefil jen tyč branky hostů. Naopak po nedorozumění v domácí obraně Žďár svým nejlepším střelcem Markem Šerým snížil a závěr zápasu zdramatizoval. „V kvalitním utkání jsme se nevyhnuli taktickým chybám, závěr už si domácí zkušeně pohlídali,“ bilancoval střetnutí kouč hostů Pohanka.

„I když jsme v utkání měli několik hluchých míst, výhry nad předním týmem tabulky si vážíme,“ byla hodnotící slova domácího trenéra Frimmela.

ZDENĚK STANĚK