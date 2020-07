„Jsem rád, že jsme vyhráli, ale pořád tam byly věci, které potřebujeme vylepšit. Stále spoléháme na to, že máme ještě dva týdny do startu sezony,“ uvedl trenér Libor Danihelka.

Na Lesné se přes léto rozloučili se dvěma výraznými brněnskými jmény. S Davidem Cupákem, jenž se hodlá zaměřit na novou roli hlavního trenéra futsalistů Helasu Brno a exligovým útočníkem Petrem Švancarou. „Petr má v období po koronaviru spoustu práce, takže říkal, že by nestíhal chodit na tolik tréninků, kolik by potřeboval. Proto skončil,“ vysvětlil Danihelka s tím, že oba hráči se vydali do nižších soutěží.

Nejvýraznější novou akvizicí celku se stal bosenský stoper Muamer Avdič, který si v minulosti zahrál za Zbrojovku nebo Znojmo, v němž v předčasně skončené sezoně plnil roli kapitán. Z třetiligového klubu z města u rakouských hranic zamířil do Startu také záložník Štěpán Kolařík. „Pokračují jednání o dalších odchodech a příchodech, ještě máme ty dva týdny do začátku sezony,“ poznamenal lodivod celku z Lesné.

Do obranných řad se po roční vynucené pauze způsobené těžkým zraněním kotníku vrátil zadák Adam Smejkal. „Cítím se víc než dobře na to, že se vracím po takové době. Pořád je to ale na druhý den víc cítit, “ popsal Smejkal.

Letošní příprava byla kvůli koronaviru značně odlišná od těch předcházejících. „Měsíc jsme trénovali, pak kluci dostali dva týdny volno, aby vybrali dovolené a podobně a teď už máme za sebou další tři týdny přípravy. Kádr ještě pořád není pohromadě, účast nebyla ideální, protože někteří jsou na dovolené nebo zaneprázdnění prací, někdo je zraněný. Chceme do začátku zapracovat hlavně na kondici,“ burcoval kouč Danihelka.

GENERÁLKA S LÍŠNÍ

Jeho svěřence čeká do startu sezony ještě jeden přípravný zápas. Ten sehrají v sobotu s rezervou Líšně. Nový ročník načnou hráči Startu 8. srpna domácím soubojem se Žďárem nad Sázavou. „Všichni se hodně těšíme, vždyť poslední mistrovský zápas jsme hráli někdy v listopadu, což je hrozně dlouhá doba. Něco jiného je hrát přípravu a rvát se o body. Čeká nás ze startu hodně těžký los. Žďár se zdá ve výborné formě, následně nastoupíme v Hodoníně a pak máme Zbrojovku B,“ nastínil namáhavý program kouč.

Před ukončením sezony kvůli koronaviru patřilo nováčkovi ze Startu sedmé místo, ve svém druhém ročníku v divizi pošilhává brněnský celek po vyšších příčkách. „Určitě se chceme pohybovat v horním patru, ale bude to dost náročné,“ doplnil Smejkal.