Rezervní tým Zbrojovky nastupuje ve čtvrté nejvyšší soutěži od roku 2019, kdy skončila Juniorská liga. Přerozdělení účastníků tehdy měly na starost Řídící komise pro Čechy a pro Moravu.

„Cítili jsme to jako křivdu, protože jsme věřili, že naše akademie a líheň by měla dostat prostor hrát Moravskoslezskou fotbalovou ligu, což si myslíme pořád. Třetiligová příslušnost rezervy by víc odpovídala prostředkům, které chceme využít k tomu, aby hráči dozrávali u nás. V tuhle chvíli jsou někteří z nich na hostováních ve druhé nebo třetí lize, což by opadlo a měli bychom je pod naší kontrolou,“ líčil Požár.

V divizním týmu brněnského celku se nacházejí převážně hráči, kteří vyšli z dorostenecké kategorie. V některých zápasech se objevili i členové širšího druholigového kádru jako Lukáš Kryštůfek, Jan Hlavica, Peter Štepanovský nebo Jakub Šural.

„Když se byl u nás ze začátku po zranění rozehrát Šury, nastoupili vedle něj z mladých kluků Daniel Bílý nebo Dominik Peška a jejich výkony po boku zkušenějšího hráče rostly. Jsme proto rádi, že spolupráce s A týmem v některých zápasech je, kluci tak mají nastavené zrcadlo a vidí, v čem se musejí zlepšovat,“ řekl kouč rezervy Martin Maša.

V nedělním zápase se Starou Říší, kterou jeho tým porazil na domácím hřišti 3:1, se Brňané obešli bez posil. „Hráči z A týmu doplňují rezervu ve chvíli, kdy mají delší dobu nižší herní zatížení a kdy chceme, aby byli nachystaní pro potřeby druholigového mužstva. Neposilujeme uměle B tým, aby vyhrál víkendový zápas. Naopak se soustředíme na to, aby kluci, kteří ještě nejsou připraveni pro profesionální dospělý fotbal, měli co největší herní vytížení,“ podotkl Požár.

Mašovi svěřenci jsou v tomto divizním ročníku po deseti kolech stále bez prohry a vévodí tabulce. „Jsme rádi, že se nám zatím takhle daří bodově i herně a vytvořili jsme takovou šňůru. V některých zápasech máme ale výkyvy a nemůžeme se dívat jen na výsledek. Musíme pořád pracovat,“ zdůraznil zkušený stratég.

Největším konkurentem Zbrojovky v boji o postup do třetí ligy bude pravděpodobně Hodonín, jenž ze druhého místa ztrácí na Brňany tři body. „Co jeden hráč v Hodoníně má odehráno v lize, nemá náš celý mančaft za sebou v jakékoliv mužské soutěži. Jejich zkušenosti s našimi jsou naprosto nesrovnatelné a v klubu mají pro postup vytvořeny daleko jiné finanční podmínky. Zatím se nám ale výsledkově daří a doufám, že v tom budeme pokračovat,“ přál si Maša.

Další duel čeká Zbrojovku B v neděli ve Žďáru nad Sázavou. „Každé vítězství je pro hráče závazek do dalších zápasů, aby na své dobré výkony navázali. Pokud sami poznají, že když k utkání přistoupí stoprocentně, odjezdí ho a budou mít kvalitu na míči, mohou uspět s kýmkoliv,“ dodal Maša.