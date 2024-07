„Vstup do přípravy hodnotím výsledkově pozitivně, herně jsem taky spokojený. Kluci měli za sebou náročný týden, do toho jsme zapojili pár nových kluků, ale zvládli to slušně. Jsou pohybliví a plnili, co jsme si řekli. Ale byl to první zápas a rozhodně z něho neděláme žádné závěry," přesvědčoval hlavní trenér a sportovní manažer klubu František Schneider.