Bohunice tak vyhrály už čtvrté ze šesti utkání v nové soutěži a dostaly se do čela divizního pelotonu. „Je to výsledek tvrdé práce, na tréninku se vždy sejdeme v patnácti až dvaceti lidech, všichni makají naplno a užíváme si to. Zároveň se nám zatím vyhýbala větší zranění,“ shrnul příčiny nečekaně úspěšného startu brněnského celku pětadvacetiletý střelec.

Tatran dostal dobrou průpravu pro divizi v nabitém jihomoravském krajském přeboru. „Připravovali jsme se na obrovský výkonnostní skok mezi soutěžemi, ale já ho nepozoruji. V divizi jsou strašně kvalitní mančafty jako Lanžhot nebo Start Brno, ale celky z Vysočiny mě docela zklamaly,“ pověděl otevřeně Burčík.

Měl jsem střídat, beru to na sebe, řekl sebekriticky trenér Dostálek

Právě on je podle očekávání střeleckým tahounem novice. V šesti duelech nasázel šest branek. „Mně už jiná role nepadne. Jsem v té pozici dlouho a nic se pro mě nezměnilo. Góly dávat jakž takž umím, tak snad to tak bude pokračovat,“ poznamenal Burčík.

Ten je synonymem pro klubovou věrnost. Za Bohunice hraje od čtyř let, dres vyměnil jen jednou, když se vydal na půlroční angažmá do Ráječka. „Samozřejmě jsem jako mladší měl choutky. Ale ani mně se nevyhnula zranění a angažmá v Ráječku mi nevyšlo. Pak si mě přetáhly Bohunice a už jsem tu zůstal. Vyhovuje mi, že to mám na trénink pět minut od baráku, navíc to z práce ani tak nestíhám úplně ideálně,“ podotkl kanonýr.

Fotbal je pro něj ideální relax od jeho zaměstnání, živí se jako dispečer v kamionové dopravě. „Je to psychicky náročná práce, ne fyzicky, takže jsem rád, že si s klukama oddechnu,“ popsal Burčík.

V pětadvaceti letech stále nevylučuje možnost zahrát si ve vyšší soutěži. „Sice si dělám srandu, že ukončím kariéru, ale kdyby se něco naskytlo, neodmítnu,“ dodal.