V týmu před podzimní sezonou došlo k určitým změnám. Jeden z pilířů defenzívy Martin Sus zamířil do Rakouska, Ondřej Ullman se vydal do Kuřimi a Ilja Burdov se vrací do Bosonoh. Novými tvářemi jsou dva zadáci, kteří přicházejí ze Svratky Brno, Suse na stoperu nahradí Daniel Řeřucha a Tomáš Zeman zaujme kraj obrany.

Start přivedl zvučné posily, hledá ale gólmana

Nadějnými výkony v přípravných střetnutích příjemně překvapili další novici Adam Rolínek ze Slovanu Brno a Adam Krejčí z Jihlavy. „V poměrně krátkém přípravném období jsme prvních čtrnáct dní pracovali na sehrání a zkvalitnění defenzívní činnosti, závěrečné dva týdny se snažíme vyladit ofenzívu,“ přibližuje přípravné období trenér Zdeněk Partyš.

Pro sebevědomí hráčů byla v přípravném období důležitá dvě utkání. S brněnským rivalem Startem se rozešli s výsledkem 2:2 a na hřišti třetiligového Uničova ve vyrovnaném utkání podlehli 0:1. „Zápasy potvrdily, že na rozdíl zápasů v krajském přeboru je tempo podstatně rychlejší a souboje agresivnější. Když jsme v přeboru udělali chybu, soupeř ji většinou nepotrestal, v zápasech s týmy vyšších soutěží však můžeme očekávat, že ano. Se soupeři jsme dokázali držet krok a hráči se přesvědčili, že mohou hrát proti komukoli. Musíme však ještě přidat po fyzické stránce, být agresivnější v soubojích a pečlivě dodržovat taktiku,“ míní kouč Partyš.

Bohuničtí budou hrát domácí střetnutí tradičně v sobotním dopoledni, jen úvodní zápas s Lanžhotem sehrají v neděli od pěti hodin odpoledne. „I když jsme nováčkem, naši nezkušenost a herní nedostatky nahradíme nováčkovskou euforií, vysokou bojovností a zarputilostí. Naše mužstvo má charakter a nemám o něj strach,“ optimisticky dodává trenér Partyš.

ZDENĚK STANĚK