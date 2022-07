„Nejsme tak ekonomicky silný klub, který může z kapsy vytáhnout spoustu peněz jako třeba Start. Přivádíme kluky i podle toho, na co máme. Chceme být ale jako nováček štika soutěže, s nímž se moc nepočítá, ale dokáže potrápit každého,“ prohlásil trenér Bohunic Zdeněk Partyš.

V nadcházejícím ročníku hodlá vsadit z většiny na dosavadní kádr, novými tvářemi jsou Daniel Řeřucha a Tomáš Zeman, kteří přicházejí ze Svratky Brno. „Řeřucha je poctivý kluk do defenzivy, který přesně zapadá do naší koncepce. Poctivý, skromný. Těžko se přes něj přechází. Zemi je zase rychlostní typ, hodně pohyblivý, který si umí dobře nabíhat,“ představil nové akvizice bohunický kormidelník.

Brňané zkouší také Adama Krejčího z Jihlavy B, Adama Rolinka ze Slovanu Brno a krajního záložníka Reného Jaška z Moravské Slavie. „Kádr je velmi široký, ještě bychom potřebovali přivést jednoho opravdu kvalitního hráče, jestli to půjde,“ pravil Partyš.

Byty na Masarykově okruhu? Když omezí motorismus. Brnu to pomůže, říká Ulmanová

Klub naopak opustili Ondřej Ullman, jenž se vydal do Kuřimi, Martin Sus zamířil do Rakouska a Ilja Burdov. „Ondra bydlí v Lipůvce a má těžkou práci, tak je pro něj lepší Kuřim, kterou má blíž. Martin se rozhodl pro Rakousko a tomu jsme nemohli konkurovat. Ilja dostal pracovní nabídku ze Zbrojovky, kde bude analyzovat zápasy, takže by nestíhal náš program. Buď přeruší kariéru, nebo bude hrát v Bosonohách,“ nastínil Partyš.

Jeho svěřenci už za sebou mají první dva přípravné zápasy. V pátek prohráli na hřišti nováčka I. A třídy Pohořelic 2:3, o den později si spravili chuť v Lednici, kde s tamějším novicem krajského přeboru vyhráli 2:0. „Netradičně jsme odehráli dva zápasy ve dvou dnech. V Pohořelicích jsem byl na kluky naštvaný, zápas se nám nepovedl hlavně ve druhém poločase. V Lednici jsme to ale zvládli výsledkově skvěle, i když byli kluci unavení,“ ohlédl se Partyš za prvními dvěma partiemi.

V tomto týdnu si jeho svěřenci zahrají další dva přípravné duely. Ve středu od šesti hodin večer vyzve Tatran svého nového soupeře z divize Start Brno, v sobotu od čtvrt na jedenáct dopoledne se představí na hřišti třetiligového Uničova.

V sobotu 30. července si Bohunice zahrají duel prvního kola Mol Cupu v Blansku. Sezona klubu začíná 7. srpna proti Lanžhotu.