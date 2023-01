K přípravě, kterou Tatran načal v úterý večer, si vybral náročné soupeře především z Moravskoslezské fotbalové ligy, jako první se představí v sobotu od deseti hodin dopoledne na hřišti ve Vršavě proti Zlínu B. „Mám zprávy, že do zápasu nastoupí i někteří hráči ze zlínského A týmu. Pro nás půjde o skvělou zkušenost,“ pochvaloval si trenér družstva Zdeněk Partyš.

V přípravě jeho svěřenci narazí třeba taky na Rosice, Blansko, Zbrojovku Brno B nebo lídra třetí ligy Kroměříž.

Na konci února se vydají na čtyřdenní soustředění do Lednice, kde sehrají taky zápas s tamějším Moravanem hrajícím krajský přebor. „Šlo nám o konfrontace s kvalitními soupeři a ti se nám povedli sehnat,“ prohlásil Partyš.

Vedení klubu je s výkony maximálně spokojené, i proto se na úterním prvním tréninku zimní přípravy hlásily jen dvě nově tváře – dvacetiletý střední záložník Yannic Güttler z Rousínova a na zkoušku slovenský středopolař Tomáš Koreň. „Neměli jsme potřebu kádr doplňovat, šlo nám hlavně o to udržet ho, protože máme skvělou partu a na trénincích se nás pravidelně schází devatenáct, dvacet. To je počet, který nechodí ani na tréninky třetiligových klubů. Nikdo neodešel a co se týče příchodů, v obou případech šlo o náhodu. Yannic je velmi šikovný hráč a už dřív nás zaujal, Tomáš Koreň nás sám vyhledal a přihlásil se, tak ho chceme vyzkoušet,“ líčil Partyš.

Vše směřuje k tomu, aby nováček divize i v jarní části míchal kartami u čela tabulky.

Na městského rivala na čele Start Brno ztrácí Bohunice čtyři body. „Podzim dopadl nad očekávání. Na rozdíl od Startu jsme nevyhlašovali ambici postoupit, ale náš tým nemá hranice a pořád nás udivuje. Minulou sezonu jsme postoupili a mysleli, že budeme hrát v klidném středu tabulky. Na Start s týmem plným hvězd a s mnohem vyšším rozpočtem ztrácíme čtyři body. Bůhví, co se stane na jaře. Mívám ty nejvyšší ambice, nechci hrát na osmém místě,“ poznamenal Partyš.

Jarní část sezony divize zahájí Bohunice 19. března duelem v Lanžhotu.