Až do třiadvacáté minuty byl zápas vyrovnaný, domácí v několika nadějných šancích neuspěli, hosté se prezentovali rychle vedenými protiútoky. Ve zmíněné minutě po závaru před brankou hostů jejich obránce Pavel Loup zabránil rukou Michaelu Hubrovi v dosažení branky a následoval dvojí trest – vyloučení provinilce a pokutový kop. Brankář Michal Pelán směr střely Dominika Havlína vystihl, míč mu však pod tělem zvolna přece jen doklouzal do sítě. Do poločasu vedení Startu ještě po centru Marcela Pyše zvýšil razantní hlavičkou Martin Sedlo.