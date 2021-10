Po pěti duelech jsou Vlci bez bodu na poslední místě. „Teď se nám vůbec nedaří, jelikož máme hodě zraněných hráčů ze základu a sestavu lepíme. Bude to boj o přežití,“ dodal Havlín.

Nováček v kádru brněnského Startu se tak prosadil potřetí v posledních dvou kolech. „Párkrát jsem nastoupil v základní sestavě, ale bohužel se mi nedařilo jak střelecky, tak herně. Už se do toho naštěstí dostávám a doufám, že jsem na dobré cestě,“ zmínil.

O tříbodovém zisku pro brněnský celek rozhodl v 90. minutě. „Trefil jsem se se závěrečným hvizdem,“ usmál se Havlín a pokračoval: „Šlo o podobnou akci jako u prvního gólu. Dostal jsem dlouhý balon a běžel na obránce, který to čekal na pravou, ale sekl jsem si ho na levou a vystřelil kolem brankáře. Byla to neuvěřitelná euforie.“

„Do hry jsem šel jako žolík a měl za úkol vstřelit góly. Bohužel jsme brzo prohrávali, ale rychle jsme na to zareagovali. Našel jsem si dlouhý míč za obranu a přehodil brankáře. To bylo famózní,“ liboval si Havlín.

Mimořádný počin se mu ale povedl v sobotu proti Havlíčkovu Brodu, když na hřiště nastoupil opět coby střídající hráč v 74. minutě za bezbrankového stavu. Start sice po čtyřech minutách jeho pobytu na trávníku dostal první branku, ale do šedesáti sekund Havlín odpověděl.

V celku z Lesné zatím naskočil v divizi D do devíti duelů, v nichž si připsal 455 minut. Prvního zásahu se dočkal až v osmém utkání, do něhož vstoupil jako náhradník a jednou trefou přispěl k jednoznačnému vítězství 8:0 se Žďárem nad Sázavou.

V létě pak čtyřiadvacetiletý útočník zatoužil po nové výzvě a přestoupil do divizního Startu. „Jde pro mě o velkou změnu a další posun ve fotbalové kariéře. Pořád si zvykám na úroveň o soutěž výš, která je určitě důraznější a rychlejší,“ řekl Havlín.

