Jen Lanžhot a Nové Město na Moravě dokázaly v první polovině sezony obrat B tým Zbrojovky. Mladé brněnské mužstvo je tak před jarem největším favoritem na postup. „Strašně nerad to vždy říkám, protože se ještě může stát spoustu věcí. Určitě ale chceme postoupit, uděláme pro to maximum. Stále musíme mít pokoru a zdravou nervozitu před zbylými zápasy, když ale vidím tým v přípravě, tak myslím, že by se to mohlo povést,“ podotýká kouč divizního lídra Lukáš Kříž.

Jeho svěřenci na výborný podzim navázali i v úvodu zimní přípravy. V prvním zápase nového roku totiž po obratu zdolali třetiligový Start 3:2. „V prvním poločase nám scházela komunikace, nebylo to ono. Protočili jsme téměř celé dvě jedenáctky a po změně stran se nám dařilo líp. Bylo dost poznat, že naskočil Peter Štepanovský, který si to na hřišti dokáže zdirigovat,“ rekapituluje Kříž.

Právě Štepanovský pokračuje v roli hrajícího asistenta, realizační tým béčka Zbrojovky přesto prošel změnou.

Vlastimil Hrubý se totiž přesunul k hlavnímu mužstvu, kde přebral roli trenéra gólmanů, novým asistentem Kříže se tak stal někdejší útočník Zbrojovky Karel Kroupa. „Trošku se to změnilo. Úvody tréninků si nyní mezi sebou rozdělují Karel a Peter, já pak přebírám hlavní část. Hlavně spolu ale stále diskutujeme, o všem se radíme. Není to tak, že bychom měli striktně danou hierarchii,“ upozorňuje lodivod mladého mužstva.

Kádr divizního lídra si také prošel jistou obměnou. Do A týmu se totiž minimálně pro začátek přípravy přesunuli Peter Juritka, Damián Strnad, Ondřej Šlapanský nebo Michal Hložánek. „Je to výsledek toho, že kluci trénují dobře. Samozřejmě ale skočit z divize do druhé ligy je velký rozdíl, potřebují nějaký čas na adaptaci, aby se otrkali. Dostanou ale šanci ukázat, co v nich je,“ věří Kříž.

Machalík opustil Líšeň a zamířil k rivalovi. Chtěl víc peněz, popsal předseda

Posun hned několika nadějných mladíků do hlavního kádru Zbrojovky je navíc motivací pro ostatní talentované hráče. „Trošku se fungování béčka změnilo, některé věci se začaly dělat jinak než v předchozích letech. Určitě to přináší ovoce, zatím se nám daří ten plán, se kterým jsme do toho šli,“ říká stratég.

Ten ve svém kádru naopak uvítal vytipované hráče z dorostu, do B týmu se posunuli Pavel Kučera, Filip Hajnovič, Ondřej Prodělal, Lukáš Kříž a Martin Černý. „Minimálně s námi odjedou přípravu. Musím říct, že zatím celé mužstvo pracuje dobře. Všichni měli individuální plán, který přes Vánoce splnili, nyní je tréninkový proces nastavený tak, že kluci dostávají opravdu zabrat,“ poznamenává Kříž.

Je třeba z toho vyvodit závěry, zní po přídělu ve Skalici ze Zbrojovky

Divizního lídra čeká v zimní přípravě hned několik zajímavých prověrek, B tým Zbrojovky vyzve například Rosice, Uničov nebo druholigovou Kroměříž.

V druhé polovině února se svěřenci kouče Kříže vydají na krátké soustředění do Plzně. „Za možnost absolvovat krátké soustředění jsem rád. Utkáme se tam s béčkem Plzně a Domažlicemi, na což se hodně těším,“ dodává trenér.