Béčku Zbrojovky se daří i v divizi E. Na podzim nasázelo nejvíc gólů

V aktuální sezoně nastupují poprvé v divizní skupině E. A i v té potvrzují, že patří do horní poloviny tabulky. Fotbalisté rezervy brněnské Zbrojovky strávili zimní přestávku na páté pozici a na jaře zabojují o posun na vyšší příčky. „Do každého zápasu si půjdeme pro vítězství, na tom se nic nemění. Neděláme si iluze o tom, že vedoucí Kozlovice ztratí deset bodů a my je dotáhneme, ale popereme se o co nejlepší umístění,“ říká trenér Martin Maša.

Fotbalisté Zbrojovky B (v červeném) podlehli v přípravě Rosicím. | Foto: Jan Sláma

Ještě v loňském ročníku nastupoval B tým Zbrojovky v divizi D, v níž urval druhé místo. Letos se přesunul do sousední skupiny E. „Divize E je náročnější, je v ní víc kvalitních soupeřů,“ přibližuje brněnský stratég. Přesto jeho svěřenci drží po podzimní části bilanci sedmi vítězství, tří remíz a stejného počtu porážek. „Chtěli jsme bodů ještě o něco víc, pak by i tabulkové umístění vypadalo lépe. Máme ale velmi mladý kádr. Ten se navíc každý půl rok obměňuje. Na podzim se ukázalo, že k sobě mladí kluci potřebují aspoň dva zkušené hráče, o které se mohou opřít. Když nám přišli vypomoct kluci z áčka, šly jejich výkony nahoru,“ popisuje Maša. Švancara o Survivoru: Jít v noci na záchod? To bylo v pytli. Sex tam není téma Béčko Zbrojovky nasázelo ve třinácti zápasech osmatřicet branek a je nejproduktivnějším mužstvem soutěže. Dokonce i vedoucí Kozlovice mají o sedm zásahů méně. „Na začátku sezony se nám střelecky velmi dařilo. Naopak směrem dozadu jsme dělali hodně chyb. Většina kluků se poprvé setkává s dospělým fotbalem. K tomu patří chyby i kolísání výkonnosti,“ připomíná zkušený lodivod. Ofenzivu táhne především útočník Lukáš Rogožan, který je momentálně se šestnácti góly nejlepším střelcem divize E. „Mám radost, že Lukáš v současné době trénuje s áčkem, kde postupně dostává šanci. Je jen na něm, jak se jí chopí a jestli si kvalitními výkony řekne o větší minutáž,“ zmiňuje na adresu třiadvacetiletého šikuly, který od října do konce února posbíral devět prvoligových startů v dresu A týmu. V přípravě nastoupila rezerva Zbrojovky k sedmi kláním. Vyšlápla si třeba na Ráječko nebo Kuřim, naopak padla se třetiligovými Rosicemi. „Proti týmům z krajského přeboru jsme utkání zvládli. S třetiligovými soupeři to bylo horší. V zápasech s Rosicemi a béčkem Zlína se projevily naše nedostatky,“ hodnotí Maša. Těžká šichta. Bosonohy jsou poslední, kosí je zranění. Spoléhají i na srdíčko Ten se musel v přípravě vypořádat s rozsáhlou marodkou. „Nemoci a drobná zranění nás trápí celou zimu. Někteří kluci absolvovali kompletní přípravu, jiní toho odtrénovali velmi málo. Doufám, že se to brzy zlepší a budeme v plné síle,“ přeje si kouč. K prvnímu soutěžnímu střetnutí jara se fotbalisté béčka Zbrojovky postaví v neděli 19. března na domácím hřišti proti osmému Holešovu.

