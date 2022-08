„Stalo se to asi kvůli přenastavení počtu účastníků v divizích. Brno leží mezi déčkem a éčkem a bylo tam jediné v této poloze. Vzdálenosti jsem neměřil, asi je to jedno, ale nejsem schopný říct, proč to padlo na Zbrojovku, a ne třeba na Bohunic nebo Start. Moje invence to určitě nebyla a nechci si s tím špinit hlavu,“ uvedl brněnský kouč Martin Maša.

S kolegy tak musí studovat nové protivníky. „Tu lokalitu příliš zmapovanou nemáme, ale dnes je vícero způsobu, jak se dostat k informacím. Je to výzva a aspoň si vyzkoušíme nová mužstva. Může to být i lehká motivace pro kluky, ať ukážou svůj potenciál v jiných regionech, třetiligových mančaftů je v éčku víc než na Vysočině,“ vypíchl Maša pozitiva.

Jisté je, že brněnský celek bude pro soupeře ještě větší neznámá. „Nás je těžké si nastudovat, sestava se může měnit každý zápas. Kluci, co nemají vytížení v první týmu a potřebují zápasový rytmus, můžou na nějaké utkání k nám. Loni to fungovalo, tak předpokládám, že bude i nadále,“ dodal.

Zbrojovka našla posilu. Ze Sparty přichází reprezentant Souček

Kádr se mu z logiky věci mění pod rukama prakticky bez přestání. „Je to úděl béčka, cirkuluje to víceméně co půlrok. Hráči, kteří zde absolvovali třeba dvě sezony a jejich přesun do áčka nebyl úplně na denním pořádku, to zkusí jinde. Teď zase vyšli kluci z dorostu a připojili se k nám. Jestli na to mají ukáže ale až ostrý zápas, to je každý rok stejné. Dospělé mužstvo se staví k utkání jinak takticky, v dorostu si jdou všichni zkrátka zahrát fotbal, málokdo zaparkuje autobus,“ srovnal lodivod.

Ze soupisky zmizel třeba čtrnáctigólový Fabian Matula, jenž mezi střelci v uplynulé sezoně skončil druhý. Počítat trenéři nemohou ani se zkušeným obráncem Lukášem Kryštůfkem. Ten léta patřil k prvnímu týmu, angažmá ve Zbrojovce však dohrával za divizní rezervu. „Kryšty nám za ten půlrok poskytl přidanou hodnotu v tom, že stoper vedle něj výkonnostně rostl. Každý zkušený hráč, co se u nás objeví, pomůže svou zkušeností, ale nemůžu o jeho odchodu mluvit jako o nějaké ztrátě, protože cirkulace hráčů je tu velká, tak to zkrátka je. Na podzim nám třeba párkrát pomohl Jakub Šural, což byla pro kluky ohromná zkušenost,“ doplnil.

Brňané v letní přípravě odehráli pět zápasů s vyrovnanou bilancí dvou výher i proher a jedné remízy. „Měli jsme krajský přebor i týmy z třetí ligy, takže to pro kluky bylo nějaké srovnání a leccos se nám ukázalo. Se zpětnou vazbou ze zápasů jsme spokojení, výsledkově je neřeším,“ okomentoval přátelská klání Maša.

Ambice po loňském druhém místě zůstávají vysoké. Ve Zbrojovce by rádi svoji mládež viděli ve třetí lize. „Vedením to zatím stanovené není, že by za mnou někdo přišel a řekl: musíte postoupit. Pro hráče by to každopádně bylo lepší a já chci vyhrávat každý zápas, takže si klademe nejvyšší cíle. Je na hráčích, zda na to budeme nebo nebudeme mít. V přípravných zápasech ukázali, že když nejsou líní na krok, mohou se měřit i s třetiligovými soupeři,“ uzavřel.

JAROSLAV GALBA