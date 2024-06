Bylo to speciální dopoledne. Okořeněné sedmigólovou přestřelkou, výhrou, přebráním poháru i bujarými oslavami s kotlem. Fotbalisté rezervy Zbrojovky Brno finišují parádní sezonu, ve které si vybojovali postup do třetí ligy, v neděli při posledním domácím utkání převzali trofej pro vítěze divize D a s diváky se rozloučili divokým vítězstvím. Slavoj Polnou porazili 4:3. „Musím říct, že nám dorůstá velice dobrá generace,“ usmíval se po zápase domácí kouč Marek Zúbek.

Fotbalisté rezervy Zbrojovky Brno (v červeném) v neděli přebrali pohár pro vítěze divize D, oslavy okořenili divokou výhrou 4:3 nad Slavojem Polná. | Video: Deník/Jakub Tručka

Zatímco při utkáních A týmu kotel Zbrojovky v posledních týdnech mlčel, rezervě v závěru sezony několikrát připravil skvělou atmosféru. Neděli si mladí hráči brněnského celku užili na sto procent, kapitán Vojtěch Šmid sice přebral pohár už před úvodním výkopem, bujaré oslavy si však domácí celek schoval až po konci duelu.

Hráči na sebe navlékli speciální trička, bouchli šampaňské a osvětlení pyrotechnikou z kotle fanoušků si užili bujaré oslavy.

Rozlučka s domácím prostředím, které rezerva Zbrojovky našla v Bystrci, tak vyšla na jedničku. Domácí po divokém průběhu zvítězili nad soupeřem z Vysočiny 4:3 a nadále platí, že v ročníku ztratili body jen čtyřikrát. „Hlavní je, že to, co po klucích požadujeme, tak se v utkáních neustále objevuje a zlepšuje se to. To nás těší,“ doplnil Zúbek.

PODÍVEJTE SE: Rekordní návštěva, pohár i šampaňské. Kuřim slaví vytoužený postup

Jeho svěřenci zakončí sezonu v pátek utkáním na hřišti Havlíčkova Brodu, následně už začnou přípravy na nováčkovský ročník ve třetí lize.