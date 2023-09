Společně zatím dominují novému ročníku fotbalové divize D, v úvodních pěti kolech rezerva Zbrojovky a Lanžhot neztratily ani bod. Po nedělním šlágru už ale stoprocentní může zůstat jen jeden tým. Lídři čtvrté nejvyšší soutěže se totiž utkají ve vzájemném měření sil, souboj o čelo hostí od čtvrt na jedenáct dopoledne Adax Invest Arena, kde pravidelně nastupuje A tým brněnského celku.

Rezerva brněnské Zbrojovky (v červeném) přivítá v přímém souboji o divizní čelo Lanžhot. | Foto: Jaroslav Kicl

Už jen to, že se duel odehraje na stadionu ve Srbské ulici, ukazuje, o jak důležitý zápas půjde. „Umístění zápasu na hlavní hřiště je určitě plus, protože takto bude mít utkání lepší a fotbalovější atmosféru. Věřím, že si ho kluci užijí,“ podotkl pro klubový web lanžhotský kouč Jaroslav Hílek.

Domácí sice do utkání vstoupí z první pozice, vedou však jen o skóre. Oba týmy se zatím předhánějí v ofenzivních hodech, brněnský celek vstřelil už sedmnáct branek, Lanžhot zaostává o jediný gól. „Čeká nás hodně náročný zápas, ale věříme, že je v našich silách uspět,“ nastínil kouč Zbrojovky Lukáš Kříž.

V minulém kole si lídři divizní tabulky prožili úplně jiné zápasy. Zatímco Lanžhot v poklidu porazil Velké Meziříčí 4:0, béčko Zbrojovky odehrálo těžké utkání na hřišti líšeňské rezervy. Hosté museli dvakrát dotahovat, nakonec však zvítězili 3:2. „Trošku jsme doufali, že by Zbrojovka mohla v derby s béčkem Líšně nějaké body ztratit a my bychom k duelu jeli v trošku pohodlnější pozici. Nicméně se tak nestalo, takže jsme na tom zatím stejně,“ popsal Hílek.

Zbrojovka se však musí vypořádat s jednou důležitou absencí, v závěru duelu v Líšni totiž viděl červenou kartu hrající asistent Peter Štepanovský, který tak do nedělního zápasu nezasáhne. „Je to pro nás citelná ztráta, Peter byl v úvodu sezony nejlepším hráčem a také nejlepším střelcem. Budeme to muset zvládnout i bez něj,“ nepanikařil Kříž.

Ten možná v kádru přivítá i některé posily z A týmu, který má o víkendu reprezentační přestávku. Naopak Lanžhot plánuje vsázet na sehranost. „Je nám jasné, že domácí utkání neberou na lehkou váhu a využijí možnosti se posílit, když se nehraje druhá liga. Musíme se ale dívat hlavně na sebe. Máme nějaké bolístky, ale věřím, že se podaří kluky, kteří nebudou stoprocentně fit, adekvátně nahradit. Rozhodně neskládáme zbraně a rádi bychom si z Brna nějaký bod odvezli,“ dodal Hílek.

Náborové pondělí

Rušno bude ve Zbrojovce i v pondělí. Od půl čtvrté odpoledne se totiž na hlavním stadionu uskuteční letošní náborový trénink do brněnského mužstva, který bude primárně zaměřený na děti ročníků 2017 a 2018.

Trénink bude trvat hodinu a půl a povedou jej zkušení kouči přípravek, kterým budou asistovat hráči z A týmu. Každý z účastníků si odnese i drobný klubový dárek.

Náborový trénink Zbrojovky

Kdy: pondělí 11. září od 15.30.

Kde: hlavní plocha Adax Invest Areny.

Pro koho: děti ročníků 2017 a 2018 (u dívek od ročníku 2013).

Podmínka účasti: sportovní obuv, oblečení a uzavíratelná láhev na pití.

Kontaktní osoby: šéftrenér přípravek Vladimír Chaloupka (tel. 602 551 919), vedoucí kategorií U6 a U7 Olga Frydryšáková (tel. 776 110 336), trenéři kategorií U6 a U7 Tomáš Jarušauskas (736 165 488) a Tomáš Dvorský (775 575 022).