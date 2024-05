Ve středeční dohrávce 27. kola si brněnský celek poradil i s týmem, kterému na podzim podlehl. V sestavě přitom scházel Peter Štepanovský, šanci dostalo hned několik hráčů, jejichž vytížení v posledních měsících nebylo největší.

„Je to už nyní i o přípravě na další ročník. Dáváme příležitost všem hráčům, takže ve zbývajících zápasech dbáme na to, aby se dostali na trávník hlavně kluci, kteří toho moc neodehráli,“ nastínil Zúbek.

Proti Vrchovině jeho svěřenci předvedli bravurní první půli. Soupeře nepustili téměř k ničemu a dařila se jim kombinace, která vyústila ve dva góly.

Nejprve se v šestnácté minutě prosadil Martin Černý, o dvanáct minut později na něj navázal Filip Večeřa. „Chceme dělat těžké věci a kluci je dělali. Jde o to, abychom se nebáli a pořád to ještě precizovali. Z tohoto hlediska jsem spokojený s celým zápasem,“ podotkl domácí stratég.

Po změně stran se však obraz hry naprosto změnil. Celek z Vysočiny najednou na hřišti dominoval, už po pěti minutách druhé půle snížil a až do závěrečného hvizdu sahal po vyrovnání.

Domácí však těsné vedení udrželi. „První půlku jsme nezvládli, po změně stran už jsme ale vlastně hráli jen my. V kabině jsme si řekli, že se chceme zlepšit, více se dostávat do útočné fáze a vytvořit si šance. Rozhodně jsme hlavně nehodlali zápas jen tak odevzdat, takže bylo potřeba něco udělat. Věřili jsme, že když dáme kontaktní gól, tak se do zápasu vrátíme, což byla pravda, a je škoda, že se nepodařilo dotáhnout to alespoň k bodu,“ rekapituloval trenér Vrchoviny Lukáš Michal.

I přes zisk tří bodů tak s výkonem ve druhé půli nepanovala v domácím táboře úplná spokojenost. „Už jsme nebyli tak dobří na balonu jako v první půli, skoro vůbec se nám nedařilo jej držet. Míč pořád jen létal ve vzduchu, takže se soupeř dostával do šancí,“ doplnil Zúbek.

Po další výhře má rezerva Zbrojovky na čele tabulky už patnáctibodový náskok na druhý Lanžhot, v neděli zamíří k dalšímu utkání do Pelhřimova. Následně si ještě jednou užije postupové oslavy, při domácím zápase s Polnou v neděli 9. června totiž přebere pohár pro vítěze divize D.