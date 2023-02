Loučení pro něj bylo velmi emotivní. „Neubránil jsem se slzám. Byl to pro kluky šok, když jsem v pátek přijel na trénink a byl v civilu. Bylo to krušných patnáct minut, když jsem oznamoval odchod, ale všichni mi to přáli a říkali, že se mám zastavit. Bohunice mi otevřely dveře a jsem rád za to, co se nám povedlo. V Brně už je to značka. Věřím, že kluci na jaře zamíchají tabulkou divize. Chtěl bych jim poděkovat, byla je radost trénovat," zdůraznil Partyš, jenž Bohunice koučoval dva a půl roku a za tu dobu tým postoupil z krajského přeboru právě do čtvrté nejvyšší soutěže.

Jeho nástupcem na lavičce se stal sportovní ředitel František Schneider, jenž byl v minulosti taky profesionálním fotbalistou. „Hodně mi to angažmá přál a říkal, ať šanci určitě využiju. Jsme kamarádi a Bohunice pořád budu sledovat," ujistil Partyš.

Opavu vnímá jako novou příležitost posunout se. „Jde o profesionální klub, trénuje se tam každý den, bude to jiná práce a zase možnost posunout se. Půjde o jiný typ práce i v tom, že v Bohunicích jsem měl stálý kádr, v B týmu pracuje trenér skoro každý týden s jinými hráči," nastínil bývalý ligový záložník Zbrojovky, jenž profesionální kariéru ukončil ve třiceti letech.

Bohunice tak pokračují v zimní přípravě už bez něj, ve středu v přípravném utkání prohrály s třetiligovými Rosicemi 2:4. „Když jsem ve čtvrtek volal klukům, zeptal jsem se, jak jsme hráli. Pořád je kus mě v Bohunicích," dodal Partyš.