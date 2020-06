Na bezbrankový duel devatenáctého kola FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY mohlo jen tři sta lidí, kromě deseti zmiňovaných vlajkonošů se tak dostalo jen na aktéry utkání, funkcionáře, novináře a několik zástupců partnerů klubu. „Fandili jsme v deseti lidech a byl to asi můj nejhorší zážitek za šestnáctiletou kariéru. Nebavilo mě to, slyšel jsem jen svůj hlas,“ kroutil hlavou Winkler.

Na sportovní utkání od tohoto týdne už může pět set lidí místo dosavadních tří set. Zvýší se i kapacita kotle, a to na pětadvacet skalních fanoušků, které vybírají zástupci Zbrojováků. „Přednost dostávají členové sdružení, kteří mají zaplacené příspěvky na tento rok. Druhé rozhodující kritérium je aktivita na domácích a venkovních zápasech,“ objasnil výběr Winkler. Navýšení limitu pak umožní na stadion v Srbské ulici vstup zbylým majitelům klubových sedadel a partnerům.

ROZHODUJÍ VÝJEZDY

Na běžné zápasy míří do kotle nejméně sto příznivců Zbrojovky, takže drobné navýšení jejich poptávku neuspokojí. „V žádném případě to není dostačující. Chápu, jaký nastal společenský problém, ale je pro mě neakceptovatelné, že lidé nemůžou na fotbal, když v obrovském počtu chodí do obchoďáků nebo sbírají jahody. Nerozumím tomu, jaký je rozdíl, když stojím za plotem, nebo o metr blíž na stadionu,“ kroutil hlavou Winkler.

Příznivci druhého celku tabulky budou ochuzení také o atraktivní bitvu s městským rivalem. Zbrojovka totiž ve čtvrtek od šesti hodin večer nastoupí na trávníku Líšně. „Ani se nemusíme bavit, kolik by tam přišlo lidí, přestože zápas s Líšní nikdo z aktivních fanoušků Zbrojovky nebere jako derby. Největší rivalové jsou pro nás Sparta, Slavia a Baník. Líšeň je zajímavá jen tím, že jde o brněnskou část,“ přiblížil předseda sdružení.

Z pěti set lidí vpuštěných na zápas vymezuje protokol zvláštních opatření pro obnovení profesionálních soutěží vedle hráčů a členů realizačního týmu pro hostující celek už pouze dvanáct míst pro VIP a vedení klubu. „Takže nám úplně odpadla povinnost zabývat se fanoušky hostujícího mužstva. Předpis zní na dvanáct míst, ale předpokládám, že se vejde ještě někdo ze Zbrojovky. Ovšem na Žižkově jsme nedostali kromě vedení oddílu žádné místo,“ uvedla organizační manažerka líšeňského klubu Dagmar Wallová.

RODINY A TRENÉŘI

Majitelé permanentních vstupenek se dostali už na předchozí zápasy Líšně, protože je jich přibližně dvě stě. „Tentokrát se z hostujícího sektoru přesunou na svá místa k sezení na hlavní tribuně,“ sdělila Wallová.

Přestože zástupci klubu nadále musejí bedlivě počítat každého člověka, umožní jim navýšení limitu na pět set osob pustit na zápasy například rodiny hráčů, trenéry mládežnických týmů nebo fotbalisty béčka. „Trošku se nám ulevilo, že vyhovíme aspoň těmto lidem, bohužel se tam nedostane nikdo další,“ oznámila manažerka.

Zápas se Zbrojovkou navíc přenáší Česká televize, která ubere další místa z kapacity. „Kdybychom měli neomezené možnosti, praskal by na tento duel stadion ve švech. Každý den mě někdo po telefonu prosí o vstup, bohužel všem musím říkat ne. Máme skvělé fanoušky, o to víc nás tohle mrzí,“ litovala Wallová. Na stadion v Kučerově ulici se vejde 2100 diváků.