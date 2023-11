Velká úleva se rozhostila v táboře fotbalistů Zbrojovky poté, co utnuli sérii proher ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE a v pátečním derby přehráli 3:0 Líšeň. Brňané poprvé nastoupili pod taktovkou nového hlavního trenéra Tomáše Polácha, který odkoučuje ještě minimálně závěrečné dvě podzimní kola. První z nich sehraje Zbrojovka v sobotu od dvou hodin odpoledne v Kroměříži.

Fotbalisté Zbrojovky (v červeném) ovládli brněnské derby, Líšeň zdolali 3:0. | Foto: Deník/Sabir Agalarov

„Nějaké velké změny tam od nového trenéra nebyly. Vždycky je to hlavně o nás, jak zahrajeme na hřišti. Nový kouč nás všechny obcházel a kladl důraz hlavně na nás starší, abychom byli poctiví a nároční na mladší hráče. My zkušenější musíme být schopní zareagovat na průběh hry podle toho, jak se vyvíjí," přesvědčoval brněnský záložník Adam Fousek, který si v pátečním duelu s Líšní připsal asistenci u vítězné trefy Jakuba Řezníčka.

Brněnský celek taky těžil z postupného vyprazdňování marodky. „Všichni jsme se vrátili a obsazení hráčů tak bylo lepší, třeba přítomnost Jirky Texla byla znát v rozehrávce," všiml si devětadvacetiletý brněnský záložník.

Podcenění nehrozí. KP se doma proti posílenému sokovi hodlá přiblížit snu

Poprvé po dalším dlouhém zranění nastoupil v této sezoně v základní sestavě brněnského týmu Ondřej Pachlopník. „Je to velký talent s obrovskou pílí. Často ho vídám v posilovně, jak maká, jenom ať mu drží zdraví a nastupuje dál,“ přál si Fousek.

Ten si mohl se spoluhráči po delší době užít děkovačku. „Bylo příjemné se do toho vrátit. Fanouškům chci poděkovat za skvělou kulisu, a to i v zápasech, kdy se nám nedařilo. Doufám, že ve zbylých duelech předvedeme ještě lepší hru s tříbodovým koncem pro nás. Bylo frustrující dostat čtyři góly na Žižkově (Zbrojovka předminulou neděli prohrála na 2:4 na hřišti Viktorie Žižkov - pozn. red.), takže je to samozřejmě příjemná změna a přejeme si, ať to pokračuje,“ poznamenal Fousek.

Zbrojovce patří před závěrečnými dvěma koly v napěchované pasáží kolem středu druholigové tabulky pátá pozice se ztrátou třech bodů na třetí příčku zajišťující baráž, která momentálně náleží Táborsku. Na druhou stranu má brněnský celek náskok jediného bodu na osmou Opavu.