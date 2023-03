V nezvykle improvizované sestavě musela fotbalová Líšeň v neděli nastoupit do prvního jarního kola FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY. Na levém kraji zálohy vyběhl Šimon Šumbera, kterého na podzim prostějovský kouč Pavel Šustr využíval spíše uprostřed, na hrotu pak při absenci všech útočníků zaskakoval stoper Jakub Černín. Na postu defenzivního záložníka se však vůbec nic nezměnilo. Opět si jej zabral Adrián Čermák, své úkoly splnil na jedničku a ještě přidal vítězný gól.

Líšeňský defenzivní záložník Adrián Čermák je se šesti góly nejlepším střelcem brněnského klubu. | Foto: SK Líšeň

V loňské sezoně vybojoval slovenský fotbalista se Zbrojovkou postup do první ligy. Dále však o jeho služby nebyl přílišný zájem, proto přesídlil do Líšně. A od svého letního příchodu vynechal jediné druholigové utkání.

Neomylné penalty

Kromě defenzivních úkolů devětadvacetiletý hráč zvládá i podporovat ofenzivu. A to tak dobře, že po utkání s Vlašimí, ve kterém z penalty otvíral skóre, je nejlepším střelcem Líšně. „Byl jsem určený na pokutový kop a dal jsem už pátý gól z penalty v sezoně, takže jsem si věřil. A dopadlo to dobře,“ usmíval se Čermák.

Navíc nemuselo zůstat jen u jedné branky. Ve druhé půli rodák ze slovenských Malacek dalekonosnou ranou orazítkoval břevno. „Chybělo pár centimetrů a střela by zapadla pod břevno. Míč mi skočil dobře, byla to škoda. Ale hlavně jsme rádi za výhru, je to pro nás důležitý začátek,“ hodnotil bývalý hráč Českých Budějovic nebo Táborska.

Ofenzivní kalamita Líšni nevadila, Vlašim na úvod zdolala se stoperem na hrotu

Druhý gól tako pár minut později přidal Šumbera a Líšeň utkání hrané v nepříznivých zimních podmínkách zvládla. „Počasí bylo horší než v týdnu před zápasem, trochu jsme museli improvizovat, ale to nás nemůže rozhodit. Věděli jsme, co nás čeká, náročný byl hlavně terén. Výsledkově jsme si ale začátek přesně takhle představovali,“ podotkl Čermák.

Jako primárně defenzivního hráče mohlo odchovance Slovanu Bratislava těšit i další udržené čisté konto. O něj se několika skvělými zákroky přičinil i líšeňský gólman Tomáš Vajner. „Vajny je výborný brankář, drží nás od začátku sezony. Spoléháme na něj a jsme mu vděční, že nás takhle podrží. Je to důležité, protože soupeř měl nějaké šance, ale zase je z toho zápas bez obdrženého gólu,“ těšilo středopolaře.

Páteční šlágr

Jihomoravský celek navíc ihned poskočil na druhé místo druholigové tabulky, bodově dotáhl i Příbram. A právě s lídrem soutěže si to Líšeň v pátek od pěti hodin odpoledne rozdá v boji o čelo. „Byl to teď krátký týden, ale pro nás se nic nemění. Jedeme do Příbrami s cílem vyhrát, i když to bude těžký zápas,“ tušil Čermák.

Tomu navíc v zimě výrazně narostla konkurence, jediná líšeňská zimní posila totiž přišla právě na pozici defenzivního záložníka. Ze Slovácka do klubu zamířil mladý Marek Polášek. „Každá konkurence do týmu je dobrá. Poly je super hráč, takže bude tlačit na nás ze základní sestavy, a to je jen dobře, může nás to totiž jen posunout dál,“ dodal autor vítězného gólu proti Vlašimi.