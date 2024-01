Přestože Tomáš Polách povýšil do funkce hlavního kouče fotbalistů Zbrojovky z pozice asistenta odvolaného Luďka Klusáčka, uvědomuje si, že brněnský celek musí změnit svou tvář a v zimní přípravě hodlá pracovat na líbivějším projevu mužstva.

První společný trénink Zbrojovky v roce 2024. | Video: Sabir Agalarov

Má osm týdnů, aby svým svěřencům vštípil jiný herní styl, které zaujme fanoušky, ale hlavně přinese kýžené výsledky. „Základní věc je větší agresivita v osobních soubojích a reakce na odražené míče. Druhá věc s tím spojená jsou náběhy za obranu a vůbec chceme hrát svižnější fotbal, než jsme předváděli na podzim,“ přiblížil trenér Polách.

Dlouhá zimní přestávka mu dává dostatečný prostor, aby proměnu Zbrojovky zvládl. „Myslím, že to je dostačující. Pro každého trenéra je šest, sedm týdnů optimální doba na přípravu. Věřím, že se nám podaří na hráče přenést všechny věci a dokážeme se správně připravit na začátek soutěže,“ řekl.

Zbrojovka stále hledá levého obránce. Nejsme dál ani o centimetr, přiznal Psotka

Že by to mohlo fungovat, ukázaly už dva přípravné prosincové duely po skončení podzimní části. Zbrojovka nejprve rozstřílela Chrudim na jejím hřišti 9:0, v Lužánkách pak obrátila duel s Opavou a zvítězila 2:1.

Ovšem atraktivnímu pojetí patrně pomohlo, že se nehrálo o důležité body. „Je to možné. Někteří fotbalisté hrají daleko uvolněněji zápasy, které nejsou mistrovské. Na druhou stranu každý fotbalista by se měl těšit na mistrovská utkání, to je gró jeho výkonů, tohle musíme umět zvládnout. Že jsme hráli zápasy ve větším tempu, je možná dané i tím, že jsme prostřídali daleko víc hráčů a tempo neuvadlo. Ale souvisí to s tím, že chceme hrát daleko běhavější fotbal, víc náběhů za obranu, ve větší intenzitě a větším tempu,“ podotkl Polách.

K proměně týmu nemíní dojít žádnými drastickými zásahy, ale spíš dodržováním nastavených pravidel a principů. „Chceme si některé věci určit. Máme jasný záměr, jakým způsobem soupeře přehrávat, jakým fotbalem se chceme prezentovat. Změn nebude zase tolik, spíš budeme dbát na věci, o kterých se bavíme,“ popsal.

Jak to má správně vypadat, ukazoval někdejší vynikající střední záložník už na prvním společném tréninku. „Říkal jsem hráčům, že se musíme soustředit na každý trénink, nachystat se na přípravná utkání a jít postupně, co bude pak, to prostě přijde. Jsem rád, když je trénink dobrý, hráči projeví správně emoce, na tréninku to žije. Tak chci, abychom trénovali,“ burcoval Polách.

Zdroj: Jaroslav Kára

K posunu brněnského mužstva mají přispět i změny v realizačním týmu. V závěru podzimu nastoupil nový kondiční kouč Jakub Fikar a do pozice trenéra brankářů Vlastimil Hrubý. V lednu se přidali druhý masér Pavol Kabač a druhý fyzioterapeut Jakub Sznapka, jenž prošel brněnským dorostem. „Myslím, že změny v realizáku působí blahodárným způsobem. Jsou to mladí kluci, kteří mají s fotbalem hodně společného, všichni ho hráli, vystudovali vysoké školy, mají zkušenosti ze zahraničí. Je tam spousta nových věcí, ať už v diagnostice, testování, přípravě tréninku,“ uvedl sportovní manažer Zbrojovky Zdeněk Psotka.

V nutnosti změn je s trenérem zajedno. „Nastavili jsme kompletně celý řád od příchodu na stadion až po odchod, abychom na tom byli mnohem lépe v intenzitě hry, tempu, abychom utkání zvládli systémem a stylem hry lépe než na podzim,“ doplnil manažer.

Jsem natěšený, že budu zase někam patřit, říká Pernica o příchodu do Zbrojovky

V přípravě sehraje brněnský celek osm utkání, pětkrát se představí proti slovenským protivníkům. Je to dostatečná porce, která otestuje úroveň mužstva? „Domluvili jsme se s trenérem, že si dáme prostor do konce ledna, možná první týden v únoru, kdy ještě bude přestupní období. Uvidíme všechny naše hráče, spousta z nich na podzim příležitost nedostala nebo byla zraněná. V Tipsport lize se utkáme s ligovými mančafty, hrajeme taky v Žilině, tyhle zápasy by hráče měly prověřit. Když nám ukážou, že jsou kvalitní na to, aby jaro zvládli, tak tady zůstanou. Pokud ne, třeba budeme ještě nějaké hráče řešit,“ objasnil Psotka.

První duel sehraje Zbrojovka ve středu 17. ledna ve Skalici, kde v úvodu Tipsport ligy narazí na Zlaté Moravce.