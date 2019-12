Proto byl brumovský rodák rád, když se ozvali zástupci Líšně. Právě v týmu druholigového nováčka z Brna, který zažívá skvělé časy, se poctivý vysoký zadák dostal do formy a hlavně herní pohody. „Byla to pro mě taková očista,“ přiznává Bačo.

Líšeň pod trenérem Machálkem nastupovala se třemi obránci, Bačo hrál na kraji nebo i uprostřed, s příchodem kouče Valachoviče měl stálou pozici na levém stoperovi. „Pro mě se nic nezměnilo. Odehrál jsem všechny zápasy,“ říká.

Ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE nastoupil v devíti duelech a Líšni v historicky první půlsezoně v profesionální soutěži pomohl k 23 bodům. „Jsem spokojený s výkony i výsledky. Podzim byl super,“ září Bačo.

I když ze Zlína přicházel do neznámého prostředí a ze spoluhráčů znal od vidění pouze Zikla a gólmana Šustra, do kabiny bez problémů zapadl a rozjetému mužstvu pomohl k úžasnému podzimu. „Všechno fungovalo. V Líšni je parádní parta, kterou tvoří skvělí fotbalisté. V týmu jsem zažil dva trenéry, oba byli výborní,“ pochvaluje si.

Po zkušeném a úspěšném kouči Machálkovi v rozehrané sezoně sáhla konkurenční Zbrojovka, jako náhradu vedení klubu přivedlo trenéra divizního Lanžhota Valachoviče. I pod ním ale mančaft fungoval a šlapal. „Všechno se odvíjelo od výborné party. Na hřišti všichni makali, protože si strašně vážili toho, že mohou hrát v Líšni druhou ligu. Navíc nás podporovali fanoušci, chodilo na nás hodně lidí,“ připomíná.

Brňané bavili fanoušky ofenzivním fotbalem. Nováček se nezalekl ani mnohem zvučnějších soupeřů. Defenzivní povinnosti si plnili většinou pouze zadáci, hráči před nimi měli spíš útočné úkoly. „Je pravda, že jsme obranu moc neřešili. Nějaké zajištění nebylo,“ usmívá se třiadvacetiletý bek. „Prostě jsme si věřili. Věděli jsme, že směrem dopředu jsme tak silní, že vždycky nějaké góly dáme,“ přidává.

A vycházelo to. Brňané díky vítězné předehrávce s Chrudimí skončí po podzimu nejhůře devátí. Daleko od sestupových pozic. „Úroveň není taková, jako v první lize. Všichni samozřejmě bojují, soutěž ale není tak takticky svázaná. Každopádně je to pro mě další dobrá zkušenost,“ oceňuje Bačo, který na postup do nejvyšší soutěže i přes rozpačitý začátek favorizuje Zbrojovku. „V zápase s námi byla lepší než Pardubice nebo Dukla,“ srovnává urostlý obránce.

I když Líšeň je spíše rodinný klub a podmínky jsou skromnější, poctivý obránce si na nic nestěžuje. „Pouze jednou jsme trénovali někde jinde než v areálu. Jinak zázemí mě docela překvapilo. Šatny jsou úplně nové, regenerace se právě zařizuje. Vůbec nic mi tam nechybělo,“ tvrdí skromný fotbalista, který s přítelkyní bydlí v Kojetíně a do jihomoravské metropole dojížděl společně s dalšími spoluhráči z Vyškova.

Zda ale bude v Brně pokračovat i na jaře netuší. Hostování mu končí 31. prosince, do té doby bude trénovat v Líšni. Zimní přípravu by měl absolvovat už v Baťově městě. „Líšeň by mě moc ráda udržela, ale já bych se chtěl radši vrátit do Zlína a zabojovat o místo v první lize. Chci pomoct ševcům,“ dodává Bačo.