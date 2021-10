Hrůzný moment, který okamžitě změnil atmosféru vypjatého fotbalového utkání mezi Zbrojovkou a Vyškovem. Ve 23. minutě se tvrdě hlavami srazili brněnští spoluhráči, obránce Jan Hlavica a gólman Martin Berkovec. Konečnou remízu 2:2 ani neviděli.

Pořadatelé odnášejí na nosítkách brněnského obránce Jana Hlavicu. | Foto: Deník/Jiří Sláma

Oba putovali do nemocnice na vyšetření, zkušený brankář tam zůstal až do pondělí. „Mám výhodu, že si nic nepamatuji, což je pro mě dobře. Asi nějaký čas potrvá, než se na záběry podívám, pokud se vůbec podívám. Když se mi to stalo v Bohemce, koukal jsem až za dva nebo tři měsíce,“ řekl Deníku Rovnost Berkovec.