Situace na čele tabulky FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY.Zdroj: Tomáš MarekZe hry šestadvacetiletého stopera nevyřadily zdravotní potíže ani špatná výkonnost, ale obava z obdržení čtvrté žluté karty v sezoně a zápasového trestu v tak napínavém druholigovém finiši. „Samozřejmě jsem chtěl hrát stejně jako každý zápas, ale trenér (Milan Valachovič – pozn. red.) rozhodl, neměl jsem žádné námitky a co řekne, to je svaté,“ zdůraznil kapitán líšeňského týmu.

Ze střídačky tak o víkendu sledoval porážku svého mužstva 1:2 s Příbramí a také sporně neuznanou branku spoluhráče Michala Jeřábka v první minutě nastavení. „Na lavičce docela trpím a jsem na ní mnohem nervóznější, než když hraju. Je to pro mě takový trest a teď už jde navíc fakt o hodně. Baráž si chceme zahrát, myslíme to opravdu vážně. Když si vezmu šance, které jsme v zápase spálili, a co se stalo na jeho konci, že místo našeho gólu rozhodčí (Jana Adámková – pozn. red.) odpískala faul na brankáře, byly to pro mě velké nervy,“ usmíval se Ševčík.

Výsledek utkání se Středočechy přesto pozici líšeňských fotbalistů v bitvě o barážové pozice výrazně nezměnil. Pokud v posledních dvou kolech získají šest bodů, díky vzájemnému sobotnímu zápasu mezi třetí Opavou a druhou Vlašimí se s jistotou posunou ze čtvrtého místa nejhůř na bronzovou příčku.

Pro Líšeň je zásadní především dnešní domácí duel od pěti hodin odpoledne s rezervou Sparty, která je aktuálně dva body za brněnským celkem na pátém místě. Na hřišti se po zápasové odmlce objeví i Ševčík. „S Příbramí jsme taky chtěli vyhrát, není to jen o mně, že jsem nehrál. Utkání se Spartou je ale určitě jeden z nejdůležitějších zápasů, co jsme v Líšni kdy hráli. Soustředíme se, abychom byli připraveni fyzicky a hlavně psychicky. Každý hráč taková utkání má rád, všichni se těšíme, protože když se vyhraje, je to pak neskutečná euforie a nepopsatelný pocit,“ líčil Ševčík.

Na podzim s rezervou prvoligové Sparty padli Jihomoravané 1:2, tentokrát se proti ní představí na domácím hřišti. Na stadionu v Kučerově ulici prohráli jen dva ze čtrnácti druholigových zápasů v tomto soutěžním ročníku. „Doufám, že přijde hodně lidí, udělají dobrou atmosféru a poženou nás. Jde fakt o dost. Doma se nám daří, věříme si a musíme jasně ukázat, že my jsme v Líšni doma,“ prohlásil Ševčík.

Další výhoda Brňanů může být, že na Spartě měli v pondělí dost rušno. Odvolání trenéra A týmu Pavla Vrby totiž ovlivnilo i rezervu. Dosavadní kouč druholigového celku Michal Horňák povýšil a nahradil ho Petr Janoušek. „Je těžké spekulovat, co se stane. Podle mě ale bude Sparta hrát pořád stejně, má v klubu nastavenou nějakou koncepci a měnit nic nebude. Čekám kombinační, běhavý a agresivní fotbal. Rozdáme si to s ní,“ burcoval Ševčík.

Pokud Valachovičovi svěřenci dnešní duel zvládnou a poradí si i v sobotu s jistě sestupující Viktorií Žižkov, zahrají si dvojutkání s prvoligovým celkem o postup. „I čtvrté místo by bylo pro Líšeň super, ale když baráž neuhrajeme, bude to pro mě osobně vnitřní zklamání. Jsme opravdu tak blízko,“ podotkl líšeňský zadák Milan Lutonský.

Po úterních prvoligových zápasech ve skupině o udržení je jisté, že do baráže putují Teplice. „Chceme do Líšně přivést zajímavý tým, se kterým si zahrajeme o ligu. Pokud se to nepovede, svět se nezboří. Chceme si to ale zkusit a pak už je ve hvězdách, jestli se postoupí," dodal Ševčík.