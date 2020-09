V letním přípravném období potrápili i prvoligové celky. Nejprve si smlsli na Zbrojovce Brno, kterou porazili 2:0, a v generálce na FORTUNA:NÁRODNÍ LIGU remizovali se Slovanem Liberec 1:1. Jenže po dvou kolech druhé ligy mají blanenští fotbalisté bod a momentálně řeší především obsazení marodky. „V přípravě jsme měli kvalitu a hlavně stabilní mužstvo. Před úvodním zápasem s Prostějovem se nám ale kádr rozsypal,“ hlesl blanenský kouč Oldřich Machala.

Fotbalový útočník Jakub Šašinka (v bílém) z Baníku Ostrava bude půl roku hostovat v Blansku. | Foto: Deník / Pavel Sonnek

Na soupisce Blanska před startem nové sezony figurovali dva útočníci, kteří ovšem v současné době mají zdravotní problémy. Bolesti zad souží Martina Holka a proti Prostějovu se po devíti minutách na hřišti zranil Štefan Holiš, který na podzim do zápasu pravděpodobně už nezasáhne. „Nechci všechno házet na to, že nemáme hráče, ale postrádáme dva útočníky, a to je problém. Navíc je zraněný i Haris Harba a Filip Žák také nehrál, oba jsou góloví. Musíme se dát dohromady,“ pravil Machala.