Přitom blanenští fotbalisté zaostali v utkání o víc než jednu branku pouze při porážkách s Líšní 1:4 a Táborskem 0:2. „Měli jsme pět dobře rozehraných zápasů, kdy jsme vedli 1:0, ale získali jen dva body. To je opravdu málo,“ litoval blanenský kouč Oldřich Machala.

Jeho svěřenci vyhráli v letošní sezoně zatím dvakrát, když senzačně při druholigové premiéře na domácím hřišti udolali pražskou Duklu 1:0 a Jihlavu venku deklasovali 4:1. „Se silnějšími soupeři, jako jsou Hradec Králové, Dukla nebo Žižkov, jsme konkurenceschopní. Hrají totiž víc dopředu, což nám vyhovuje. Naopak nám nevoní hra s týmy, které volí jednodušší fotbal. Propadáme v osobních soubojích a dlouhých balonech. Toho jsme si vědomi už od prvního kola,“ prohlásil Machala.

Blanenský podzim

FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA 2020/2021:

Postavení v tabulce: 12.

Body: 9

Bilance: 2 výhry, 3 remízy, 7 proher

Vstřelené branky: 13 (11. útok v soutěži)

Obdržené branky: 19 (11. obrana v soutěži)

Nejlepší střelci týmu: Lukáš Kania, Filip Žák – 4 branky

Nejvíc odehraných minut: Pavel Halouska, Marián Štrbák (1080)

Nejvíc žlutých karet: Lukáš Lahodný (5)

V blanenském kádru se nachází řada fotbalistů s prvoligovými zkušenostmi. Jedním z nich je i bývalý bosenský reprezentant Haris Harba. „Posbírali hlavně rychlostní kluky, které postavili kolem Harby, aby to oblítali a dělali náběhy. Pokud ale zápasy nezvládají a chtějí se vyhnout boji o záchranu do posledního kola, potřebují něco změnit. A třeba jim pomůžou hráči, kteří na hřišti padnou na držku. Takoví jim teď chyběli,“ uvedl fotbalový expert a bývalý prvoligový hráč Jan Trousil.

Machala řešil v sezoně hlavně pozici hrotového útočníka, když si v prvním utkání sezony poranil koleno Štefan Holiš. Ten by se měl už v lednu zapojit do přípravy. „Takového druhého hráče jsme prostě nenašli. Štefan je běhavý, nebezpečný v centrech a uhrává souboje zády k brance, a to nám strašně chybělo. K němu ale potřebujeme druhého útočníka, jeden na druhou ligu je málo. Do každé řady by se nám hodila aspoň jedna posila,“ podotkl Machala.

Jarní část soutěže rozehrají blanenští fotbalisté v úvodu března s Třincem a ještě je čeká čtrnáct duelů. „Blansko je nováček soutěže a mělo by tak i vystupovat. Hrát ze zabezpečené obrany a vepředu se spoléhat na kreativní hráče, jako je Harba. Ten jejich hře dává mozek,“ pravil Trousil a dodal: „Bude to mít hrozně složité. Dole v tabulce jsou tři mančafty s málo body a zbytek jim odskočil. Mají teď dva měsíce, aby si podzim vyhodnotili a vrhli všechny síly na to, aby se zachránili.“

Jednání v blanenském klubu o aktuální situaci teprve začínají. A jistou pozici do další části soutěže nemusí mít ani Machala. „Je to otázka spíš na vedení, ale vždycky s tím musíte počítat, to je jasná věc,“ dodal krátce zkušený sedmapadesátiletý trenér.