BARÁŽ NENÍ CÍL. Ani jeden z kvarteta adeptů na umístění na barážových pozicích – Líšeň, Vlašim, Sparta B a Opava – navenek nebere účast ve dvojzápase s prvoligistou jako nutnost. „Vůbec na to nemyslím. S hráči jsme si řekli, že se o tom nebudeme bavit. Když se nám to povede, bude to obrovský bonus,“ prohlásil Valachovič.

Realita je ovšem zřejmě jiná. „Každý z hráčů svou pozici stoprocentně sleduje a dostává na toto téma otázky nejen doma, ale i v hospodě, v práci nebo ve škole. Nejde to pustit úplně z hlavy a říkat si, že se nic neděje. Sedmadvacet kol se na hřišti za něčím honí a není pravda, že si pak nebudou vyčítat, že měli baráž na dosah a nedopadlo to,“ má jasno Němec, který dřív hostoval i v Drnovicích na Vyškovsku.

ODLIŠNÁ NÁLADA. Zatímco fotbalisté Zbrojovky si triumfem v soutěži účast mezi elitou už zajistili, další dva druholigové celky si zahrají o postup v baráži. V ní se ve dvou zápasech utkají se čtrnáctým, či patnáctým týmem nejvyšší české soutěže. Jakou mají šanci na úspěch? „Kdybychom se bavili jen o kvalitě kádru, nejde mužstva výkonnostně vůbec srovnávat. Druhá věc ale je, že ligový tým jde do baráže z pozice, která není fajn. Když z pěti zápasů jen jednou vyhraje a jednou remizuje, je v poraženecké náladě. V kabině se sice pořád tleská, že už to přijde, ale po další porážce o sobě člověk začne pochybovat,“ namítá Němec.

Podle něj je psychická výhoda na straně druholigového účastníka. „Když mančaft postoupí do baráže, je plný optimismu a sebedůvěry, že je schopný vyhrávat. Ten elán z posledních zápasů v tom hraje velkou roli a může rozdíl v dovednostech smáznout,“ poznamenává Němec, jenž si vyzkoušel i angažmá v mexickém týmu Cruz Azul.

JAKO PLZEŇ. Ať už tato sezona dopadne jakkoli, Líšeň podruhé v řadě bojuje na špici druholigové tabulky. „Náhoda už to určitě není,“ zdůrazňuje Němec a poukazuje i na bývalé hráče Zbrojovky v kádru trenéra Valachoviče: „Líšeň se dá přirovnat k Plzni, která před lety začala pracovat s odloženými sparťany. Ti byli vnitřně uražení, že z pohledu sportovního ředitele na Spartu nemají. Odešli zhrzení a plní touhy dokázat, že se mýlí. Na druhou stranu tohle zápas nikomu nevyhraje, kouč dal tým dobře do kupy, kabina si zřejmě sedla i povahově. Trenéři i vedení odvádí v Líšni ve skromných podmínkách luxusní práci.“

SPARTA BEZ ŠANCE. I když si svěřenci trenéra Michala Horňáka v rezervě Sparty zajistí svými výkony na hřišti baráž o postup do první ligy, podle pravidel do ní nesmějí naskočit a automaticky se mezi elitou zachrání v tabulce čtrnáctý celek. „Je to zvláštní a v pořádku mi to úplně nepřipadá. Když je béčko ve druhé lize, existuje přece ze sportovního hlediska předpoklad, že se může umístit nahoře. Pravidla proto mají jasně říkat, že nárok na baráž má v takovém případě následující tým v té soutěži. Jestli rezerva Sparty skončí do třetího místa, budou v Teplicích nebo jinde šťastní a pošlou jim blahopřejné dopisy i dárkové koše,“ glosuje Němec.

V posledních dvou kolech čekají Spartu B ještě zápasy s Líšní a Chrudimí. „Míša (Horňák – pozn. red.) říká, že když je zápas, chce ho prostě vyhrát. Je to logické, proto na Spartě nebude žádný tlak, aby hráči něco vypustili nebo ubrali z výkonů. Budou hrát naplno a uvidí se, co to přinese dál,“ tvrdí Němec.