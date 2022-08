Pro Vyškov je to příjemná změna. Loni se dlouho musel strachovat o samotné setrvání v soutěži, letos zatím v prvních čtyřech kolech neprohrál a má deset bodů. „Před každou sezonou si samozřejmě přejeme udělat co nejvíc bodů. Pak už záleží na našem rozpoložení, ale je jasné, že chceme vyhrávat každý zápas. Ideální by bylo, kdybychom vyhráli i čtvrté utkání, ale jsme druhý rok ve druhé lize a říká se, že ten je nejtěžší,“ podotkl Trousil.

Ten i nadále však po svých hráčích vyžaduje, aby do zápasů chodili se stoprocentním soustředěním a pokorou. „Šlape nám teď obrana a co přes ní projde, tak to zachrání skvěle chytající Tonda Kinský. Kluci už si i věří, je to samozřejmě lepší než minulý rok, kdy jsme po čtyřech kolech měli jeden bod. Teď jich máme deset, ale nic to zatím neznamená, musíme to i dál potvrzovat,“ přál si vyškovský lodivod.

Právě zmíněná kvalitní obrana zatím Vyškov drží, v lize inkasoval jen dva góly. Lépe je na tom jen jeden celek – brněnská Líšeň. „Na překonání její defenzivy použijeme klasický recept a to hrát náš fotbal, který je založený na rychlém přechodu do útoku a využívání krajů, kde máme velice rychlé africké hráče. Líšeň zase ale má nepříjemné standardní situace, kde si pomáhají vysokými hráči. Na to si musíme dát pozor, protože naši rychlostně vybavení kluci neoplývají nějakou velkou výškou,“ byl si vědom Trousil.

OBRANA PRIORITOU

Povedený start do sezony hlásí i Líšeň. U brněnského celku se to stává už zvykem, přesto stále zůstává nohama na zemi. „Souboj s Vyškovem je pro nás venkovní zápas na hřišti soupeře, který vyhlásil za cíl postup do ligy. Takže tam jedeme v roli outsidera, favorit jsou domácí. Což nám nevadí, už jsme takhle hráli na Dukle, která má také vysoké ambice,“ popsal líšeňský trenér Milan Valachovič.

Jeho svěřenci měli v úvodu těžký los, Líšeň se v prvních kolech utkala s Duklou, Varnsdorfem, Vlašimí a Příbramí. Tedy s předními celky druhé ligy, přesto má po čtyřech zápasech deset bodů. „Je možné, že nám víc vyhovují utkání proti silnějším soupeřům, kteří chtějí hrát fotbal. I když jsme poslední dva roky skončily v tabulce nahoře, tak se netajíme rolí outsidera a tato pozice nám vyhovuje. Bude to spíš na domácím Vyškovu naplnit své cíle a to nám sedí,“ pokračoval Valachovič.

Pokud něco dlouhodobě v Líšni funguje, tak je to její vytříbená defenziva. Zatím to s jedinou inkasovanou brankou potvrzuje i v nové sezoně. „Už dva roky pracujeme hodně na defenzivní činnosti a naše obrana byla i v minulých sezonách jedna z nejlepších. Někteří defenzivní hráči u nás už jsou delší dobu a kolem nich se nyní zase točí noví. Co si budeme říkat, kreativních fotbalistů moc nemáme, takže svou hru stavíme na kvalitní obraně,“ uvedl zkušený stratég.

FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA má v příštím týdnu naplánované vložené středeční kolo, Líšeň tak čekají tři utkání v osmi dnech. Sestavou však Valachovič točit nehodlá. „Mám to nastavené tak, že když něco funguje, tak do toho nerad vstupuju. Navíc v pohárovém zápase ve Ždírci, kde jsme postoupili až na penalty, ti kluci z lavičky neuchopili svou šanci za správný konec, což mě trochu mrzelo. Tam nás svým výkonem a nasazením zklamali, mrzí mě to i směrem k nim. Když dostanou šanci, tak ji musí zvládat lépe,“ uzavřel.