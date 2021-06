Po sestupu skončil v roli asistenta u brněnského celku Petr Maléř, jeho místo zaujal slovenský kouč Dojčan. „Je to můj kolega, se kterým jsme vystudovali a máme k sobě hrozně blízko. Je to impulzivní trenér, což je taky důvod, proč jsem si ho vybral na pozici asistenta trenéra. Myslím si, že mezi námi funguje chemie a věřím, že ji dokážeme zúročit,“ objasnil volbu Dostálek.

Dojčan dosud vedl divizní Lanžhot, teď se přesouvá o dvě úrovně výš. „Uvolnilo se tady místo a Ríša Dostálek k sobě potřeboval člověka, kterému asi věří a se kterým si rozumí, takže mě oslovil a mě moc těší, že jsem tu,“ sdělil pětačtyřicetiletý slovenský stratég.

Jako trenér byl deset let v Senici, kromě vedení mládežnických týmů dělal i asistenta trenérů Hapala a Pagáče. Dále vedl Skalicu nebo Petržalku.

Trenérský vrchol pro něj zatím byla druhá nejvyšší soutěž na Slovensku. „Zbrojovka Brno je klub s obrovskou historií, má velké fanouškovské zázemí a pro mě to bylo hned velké lákadlo. Být tady je pro mě velká čest a těší mě, že jsem součást této rodiny. Je to i velká výzva, před kterou mám respekt. Soutěž bude enormně těžká, ale těším se na to a udělám všechno, aby to fungovalo,“ sdělil Dojčan.

TEMPERAMENT NEZAPŘE

Už na úvodních trénincích byl hodně slyšet, temperament nezapře. „Jsem určitým způsobem bouřlivější, ale všechno v normě. Když bude potřeba, aby se hráči dostali na vyšší level, určitě takový budu,“ popsal.

Hlavně se ovšem fotbalisty snaží motivovat, ne po nich jen křičet. „Když bude třeba, zvýším hlas, ale spíš pro povzbuzení a hecování, s tím nemám žádný problém. Předpokládám, že jsou hráči tak nastavení, že ani nebude potřeba. Jsou to dospělí a inteligentní chlapi, aby věděli, že život profesionálního fotbalisty nezačíná a nekončí tréninkem,“ doplnil.

O rozdělení pravomocí s koučem Dostálkem má jasno. „Je hlavní trenér, já asistent. Přišel jsem s tím, že udělám veškerý servis hlavnímu trenérovi. S čím mě zaúkoluje, to se pokusím do puntíku splnit. Určité úlohy budu mít na starosti a budu pracovat na maximum,“ řekl Dojčan, jenž hrál slovenskou nejvyšší soutěž za Inter Bratislava, Nitru či Rimavskou Sobotu.

Jeho práci v divizním Lanžhotu přerušila pandemie koronaviru, klub z Břeclavska teď za něj shání náhradu. „Lanžhot je na velmi solidní úrovni. Jsou tam lidé, kteří se o klub starají se srdíčkem, dávají tomu maximum. Ale jednoznačně pochopili, že taková nabídka jako od Zbrojovky se neodmítá,“ prohlásil Dojčan.