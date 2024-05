Líšeňský mladík Martin Tauš vyrovnal v derby se Zbrojovkou na 1:1.Zdroj: SK Líšeň

OBRUŠUJÍCÍ SE KLENOT. Stále se o něm mluví jako o velkém talentu. A osmnáctiletý Martin Tauš začíná tato slova potvrzovat. Od zimy naskakuje pravidelně do zápasů líšeňského áčka, před dvěma měsíci si proti Příbrami připsal premiérový druholigový gól. Následně se trefil i v reprezentačním výběru do osmnácti let, kdy rozvlnil sítě věhlasných soupeřů – Nizozemska a Německa.

Do derby sice Tauš naskočil až v sedmdesáté minutě, přesto si stihl připsat největší trefu své dosavadní kariéry. A stála za to, v 78. minutě parádní patičkou srovnal na konečných 1:1. „Jsem rád, že to byl mladý Taušík, kdo vyrovnal. Věřím, že to pro něj bude motivace do další práce,“ podotkl líšeňský kouč Milan Valachovič.