V pátém kole půjdeme klackem proti tankům, vyhlížel v úvodu druholigové sezony kouč líšeňských fotbalistů Milan Valachovič brněnské derby se Zbrojovkou. Ten zápas je tu. V neděli ve čtvrt na jedenáct dopoledne se mužstva utkají na stadionu v Kučerově ulici.

Mezi fanoušky fotbalové Líšně a Zbrojovky panuje rivalita, která byla znát i při městském derby ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE. | Foto: Deník / VLP Externista

Jaké tedy budou zbraně? „Použil jsem tahle slova, protože se psalo, že má do Zbrojovky vstoupit Adolf Šádek (majitel Plzně – pozn. red.), jinak bych to nepoužil. Ale jsme naprosto jiný oddíl, takový rodinný. U nás jsou kluci poloprofíci. Nevěřím tomu, že by ve Zbrojovce chodili i do práce. V tom je obrovský rozdíl,“ popsal rozložení sil líšeňský kouč Valachovič.