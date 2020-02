Machálek vsadil pro české fotbalové prostředí na netypické rozestavení 3-5-2. Kdo viděl alespoň jeden podzimní duel, rozhodně se nenudil. „Které naše utkání nebavilo? Pro hráče a zejména trenéry jsou to nervy, pro diváka zábava,“ líčil s úsměvem líšeňský útočník Tomáš Machálek, syn již současného trenéra Zbrojovky.

Po Machálkovi převzal Líšeň Milan Valachovič, který po svém nástupu vsadil na něco opatrnější rozestavení 4-1-4-1. „Domluvili jsme se s trenérem, že hru víc zabezpečíme,“ pravil líšeňský kapitán Jan Hlavica.

Nicméně i pod Valachovičem předváděla Líšeň gólové karnevaly, v pěti utkáních si připsala tři výhry, remízu a prohru při skóre 12:7. To je průměr 3,8 branky na zápas. V zimní přípravě brněnský mančaft piloval rozestavení 4-1-4-1 a 4-4-2. Také se věnoval novému rozložení hráčů na hřišti: 3-4-3. „Chceme hrát fotbal, kdy budeme neustále v pohybu, agresivní a důrazní,“ pravil Valachovič.

Jak můžee vypadat sestava Líšně

- Při rozestavení 3-4-3:

B – Halouska (Vítek)

SO – Ševčík

SO – Hlavica

SO – Černín (Bednář)

PZ – Jeřábek (Šenk)

SZ – Demeter (Minařík)

SZ – Matocha (Kučera)

LZ – Machálek (Rolinek)

PÚ – Málek (Dočekal)

HÚ – Zikl (Silný)

LÚ – Vintr (Fila)

- Při rozestavení 4-1-4-1:

B – Halouska (Vítek)

PO – Jeřábek (Šenk)

SO – Hlavica

SO – Černín

LO – Ševčík (Bednář)

DZ – Kučera

PZ – Machálek (Málek)

SZ – Demeter (Minařík)

SZ – Matocha

LZ – Vintr (Rolinek)

HÚ – Zikl (Silný)

Mimo hru i nadále zůstává Lamine Fall a Guy Reteno Elekana jehož problémy s vízy se řeší.

Tomu má dopomoct právě rozestavení se třemi stopery, které pro zadáky Líšně není neznámé. Mají ho zažité už od Machálka. Zatímco ten sázel na tři záložníky uprostřed hřiště, Valachovič tam dává pouze dva. „To je otázka, protože v současném fotbale většina týmů hraje na tři střední záložníky. Takže nám tam bude jeden chybět,“ podotkl líšeňský útočník Michal Dočekal.

Na druhou stranu má zase Líšeň o jednoho muže vepředu navíc. „Jenomže krajní útočníci se musejí víc vracet, takže nemůžou plnit pouze ofenzivní úkoly,“ upozornil Dočekal. Přesto hlavní zbraň tohoto rozestavení spočívá právě v aktivním presinku defenzivy soupeře.

Líšeň takhle nastoupila v přípravném utkání s Kroměříží ve druhé půlce. A nutno říct, že to příliš nefungovalo. Líšeň prohrála 1:2. „Určitě na tomto rozestavení musíme ještě hodně pracovat,“ nezastíral Valachovič.

Hlavní nedostatek se objevil především v nedokonalé souhře ofenzivních hráčů. Ti špatně dostupovali soupeře, čímž jim dávali příliš mnoho prostoru při rozehrávce. „Jinak je to skvělé rozestavení,“ liboval si líšeňský záložník Marek Matocha.

Ten zastává klíčovou roli při tomhle systému, kdy ve středu hřiště diriguje hru, ale zároveň musí i bránit. A taky se umět přizpůsobit. „Není žádné dogma, že budeme hrát pouze tohle rozestavení. Chceme disponovat variabilitou a pro soupeře být co nejvíc nečitelní,“ poznamenal Valachovič.