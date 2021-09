Po sedmi kompletních druholigových kolech se nacházeli s jedenácti body na sedmém místě. „Mančaft pracuje dobře, stejně jako dřív. Možná jsme si ale vybrali to, co nás předtím nepotkalo, že jsme dokázali zápasy vyhrávat jedním, nebo dvěma góly, což se teď nedařilo,“ řekl líšeňský kouč Milan Valachovič.

Jeho pokyny proto často směřovaly k vyšší produktivitě. „Řekli jsme si, že abychom mohli počítat s lepším umístěním, je potřeba vstřelit víc gólů. Měli jsme pokaždé dostatek šancí, ale bohužel jsme je nedali. Třeba ve Vyškově jsme si vypracovali tři čtyři tutovky, měli jsme vést o dvě tři branky, ale nakonec jsme ji sami dostali (Líšeň remizovala s Vyškovem 1:1 – pozn. red.),“ líčil Valachovič.

K většímu počtu vstřelených gólů by měl nyní pomoct i forvard Martin Zikl, jenž do Líšně přestoupil minulý týden z brněnské Zbrojovky. „Chtěli jsme získat útočníka, což se podařilo. Zikl u nás už hrál, takže přišel do známého prostředí. Navíc je to kluk z Brna a jsme rádi, že to takhle dopadlo,“ zmínil Valachovič.

Dvaadvacetiletý bývalý mládežnický reprezentant v Líšni doplnil útočnou dvojici Jan Silný a Šimon Chwaszcz. „Nejen Líšeň, ale většina mužstev v republice se potýká s tím, že jim chybí kvalitní útočníci. A když se nám naskytla možnost příchodu Zikla, využili jsme ji. S Honzou Silným a Šimonem Chwaszczem jsou na tom všichni dobře povahově a vytvoří dobrou konkurenci. Myslím, že jsme Martinem mužstvo celkově zkvalitnili,“ liboval si Valachovič.

Zikl však má v Líšni výraznou konkurenci, s níž bojoval o místo v základní sestavě už dvakrát, když v brněnském celku hostoval. Silný v této druholigové sezoně vstřelil tři branky, dvě z nich dal v posledních dvou kolech.

„Silný teď dává góly, ale není to samozřejmě jen o útočnících, Málek (záložník Jaroslav Málek – pozn. red.) byl minulý ročník nejlepší střelec, prosazuje se i Kučera (Jakub Kučera – pozn. red.) nebo Matocha (Marek Matocha – pozn. red.). Je dobře, že mužstvo nespoléhá jen na jednoho hráče,“ doplnil Valachovič.

Další branky mohou jeho svěřenci přidat v sobotu od čtvrt na jedenáct dopoledne, kdy se představí na hřišti předposlední patnácté Chrudimi. „Už čtyřikrát jsme ji v soutěži porazili, ale víte, jak se říká, že vítěznou vlnu nejde udržet donekonečna. Uspět ale chceme vždycky,“ zdůraznil.

Východočeši se v minulé sezoně dlouho drželi na špici, jenže po nepovedeném závěru soutěže obsadili nakonec desátou pozici. Nyní v úvodních sedmi zápasech porazili jen poslední Třinec po výsledku 3:0. „Přes léto určitě posílili a v těch utkáních, co jsem teď viděl, šlo o naprosto vyrovnané partie. V této soutěži je možné vyhrát s každým, ale naopak i prohrát. Chrudim potřebuje zabrat, hraje doba, proto nás nečeká lehký zápas," dodal kouč.