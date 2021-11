Zbrojovka má našlápnuto k tomu, aby si v příštím ročníku i s Fouskem opět zahrála nejvyšší soutěž. „Na začátku přípravy se něco řešilo, nedopadlo to. Každý hráč má ambice na nejvyšší ligu, to je jasné, ale trenér říkal, že mě chce v týmu, takže jsem zůstal v Brně,“ vracel se Fousek na začátek léta.

V úvodních šesti kolech nového ročníku FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY se pětkrát dostal na trávník pouze jako střídající hráč, ovšem od zářijového duelu v Příbrami nastupuje od začátku. „Po přípravě vykrystalizovala sestava a byl jsem braný jako střídající hráč, chodil jsem na plac jako první. Chtěl jsem klukům co nejvíc pomáhat, sice se mi tolik nedařilo, ale vyhrávali jsme. Postupem času jsem se na hřiště dostával víc, i nějaká zranění hrála v můj prospěch, přibyly asistence i góly. Teď se cítím dobře a jsem rád,“ objasnil záložník, který si na podzim ve čtrnácti kolech připsal tři branky a pět nahrávek.

Na podzim se také změnila jeho pozice na trávníku. Do Brna přestoupil z Pardubic jako levý záložník, teď nastupuje uprostřed a daří se mu tam. „Přicházel jsem jako křídlo, teď hraji na pozici středního záložníka, někdy ofenzivnější, někdy na pozici číslo osm. Vyhovuje mi to. Kluci vepředu mají taky svoji kvalitu, o Řezňovi se ani nemusíme bavit, to je borec s mnoha ligovými zkušenostmi. Kuba s Hláďou jsou hrozně pracovití a je fajn jim dávat servis do vápna,“ popsal spolupráci s trojicí útočníků Jakub Řezníček, Jakub Přichystal a Jan Hladík.

Ofenziva Zbrojovky ovšem v sobotu vyšla teprve podruhé v sezoně naprázdno a byla z toho druhá prohra. Brňané padli na trávníku pražské Dukly 0:1. „Zápas nám nesedl, chyběla nám kompaktnost. Byla to shoda několika okolností, utkání nevyšlo nejen jednotlivcům, ale celý tým nevypadal vůbec dobře. Neměli jsme nikoho, kdo by to urval. Byl to zápas blbec a doufám, že se hned oklepeme,“ přál si sedmadvacetiletý středopolař.

KONEC ÚSPĚŠNÉ SÉRIE

Brněnskému týmu se proti Dukle nedaří, neporazil ji už sedmkrát za sebou. „Nevím, čím to, že se nám proti ní hraje špatně. Asi to bude opravdu neoblíbený soupeř,“ kroutil hlavou Fousek.

Zbrojovka na Julisce ukončila úspěšnou sérii, ve které desetkrát v řadě bodovala. Nadála ovšem zůstává v tabulce druhé ligy první se sedmibodovým náskokem. „Sbírali jsme body a hlavně výhry, takže nám to naskákalo. Máme nějaký polštář, ale byla by hrozná hloupost se uspokojit. Teď se nám utkání nepodařilo, musíme navázat na bodový lauf, abychom měli co největší náskok. Trenér nám říká, že nahoru se dostává strašně těžko, ale padá se velice snadno,“ upozornil pardubický rodák.

Na největšího aspiranta postupu se chce každý vytáhnout a vyžaduje se od něj úspěch, na to už si Fousek zvykl. „Každý zápas musíte vyhrávat, když chcete postoupit do ligy, tlak je s tím provázaný, ale není to problém. Jsme v týmu celkem zkušení, takže nám to asi vyhovuje,“ líčil.

První i druhá ligy nyní mají reprezentační přestávku, ovšem fotbalisté nelení. Zbrojovku do konce listopadu čekají ještě domácí derniéra s Chrudimí a výjezd do Opavy. „Jedeme dál podle plánu, každý den trénujeme, v úterý a ve čtvrtek dvoufázově. Žádné volno nemáme, potřebujeme se co nejvíc připravit na dva zbývající duely a prostě je zvládnout,“ prohlásil Fousek.