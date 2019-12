Tím odpovídá na dotaz, zda by ho mrzelo setrvání na východě Brna, i když se o něj zajímají jiné kluby. „Nikdo nikam utíkat nebude. Pokud zůstaneme ve složení, ve kterém jsme, zkusíme Líšeň posunout ještě o něco výš, ovšem náš primární cíl zůstává záchrana,“ připomíná pětadvacetiletý obránce.

Líšeň zakončila podzim na osmé příčce a výkony jejích hráčů neunikly pozornosti jiných klubů. „Máme mladý tým a pokud by přišla nabídka z vyšší soutěže, nebo z ambicióznějšího klubu, který má šanci v dohledné dobře hrát první ligu, spousta kluků by se tomu nebránila. To se projevilo i ve výsledcích, byli jsme hladoví, chtěli jsme se zlepšovat a vyhrávat. Mentalita kluků je zdravá a mě nevyjímaje mně,“ říká.

Mezi ambiciózní kluby patří i Zbrojovka, kterou vede bývalý líšenský kouč Miloslav Machálek. "Nový trenér si jistě chce uzpůsobit kádr Zbrojovky k obrazu svému, ale jaké má plány a kdo v nich figuruje, to musíte zavolat jemu,“ usmívá se Hlavica.

Za úspěšným podzimem vidí tři klíčové faktory. „Jeden byla nováčkovská euforie, ze které jsme těžili celkem dlouho. Potom to byl funkční celek, který je silný nejenom individuálně, ale hlavně týmově, dokázali jsme spolu vycházet na hřišti i mimo něj, pomáhali jsme jeden druhému. Třetí faktor jsou trenéři, celý realizační tým a vedení, kteří prokázali velkou chuť a kompetenci v tom, co dělali. Měli jsme připravené podmínky na to, abychom se starali jen o fotbal, to výsledkům dost pomohlo,“ oceňuje kapitán.