Když hrávám celé zápasy, tak moje sebevědomí jde nahoru, dovoluju si pak na hřišti víc věcí. Daří se mi teď i střelecky, i když si myslím, že v některých zápasech jsem mohl dát víc gólů. Ale musím se uspokojit aspoň s těmi, které jsme vstřelil. Jsem hlavně rád, že můžu pravidelně hrát.

Gólový trend z posledních utkání byste si chtěl rozhodně udržet, že?

Určitě, ještě nám zbývají dva zápasy do konce podzimu, takže věřím, že ještě nějakou branku přidám.

Úvod sezony jste měl ale trochu složitější, trenér Valachovič mluvil o tom, že jste neměl úplně podařené léto, cítil jste to podobně?

První zápas sezony na Dukle mi nevyšel podle představ a pak jsem neměl takovou důvěru od trenéra, takže jsem si ani já tolik na hřišti nevěřil. Zlomový okamžik přišel v utkání s Jihlavou, kdy jsem dal gól, zase mi narostlo sebevědomí a začal jsem předvádět výkony, kterými se chci prezentovat i v budoucnu.

FOTO: Těžký volejbalový čtvrtek, Šelmy i KP odjely z Olomouckého kraje bez bodů

Když se Líšni na podzim takhle daří, jaká je atmosféra v kabině, jste natěšení na každý další zápas?

Jsme rádi, že můžeme být v tabulce tak nahoře, i když po prohře s Prostějovem nebyla nálada úplně optimální, protože jsme si sami pokazili jasně vyhraný zápas. Chtěli jsme to ale odčinit v Třinci, což se nám naštěstí podařilo. Doufáme, že to zvládneme i v sobotu se Slavií, dvakrát jsme teď doma prohráli, tak chceme vyhrát i pro fanoušky.

Vyrůstal jste fotbalově ve Spartě Brno nebo Zbrojovce, pak jste se ale vydal na angažmá do Liberce, Varnsdorfu a Písku. Jaké to byly štace?

Každé angažmá mi dalo hodně zkušeností. Potkal jsem mnoho lidí, kteří mi vždy v něčem pomohli. Nejenom po fotbalové stránce, ale i v osobním rozvoji. Takže to beru tak, že mi každá štace dala něco dobrého.

V Písku jste dostal první větší šanci v dospělém fotbale, jak na tamní angažmá vzpomínáte?

Tak v Písku jsem se hlavně objevil, protože v Liberci byl sportovním ředitelem Zdeněk Koukal, jehož syn dělal právě v Písku asistenta trenéra. Takže na jeho doporučení jsem tam přišel a hrával jsem tam pravidelně, dařilo se nám. Myslím si, že jsme i měli kádr na to, abychom postoupili do druhé ligy, ale kvůli covidu se musela sezona ukončit a pak už bylo složité se do toho znovu dostat.

Když jste před rokem v létě přestupoval do Líšně, byla to pro vás jasná volba?

Už jsem se hodlal z Písku posunout dál a byl jsem rád za Líšeň, že to klaplo. I teď se chci posouvat pořád dál, neberu Líšeň jako koncovou štaci.

Ligovou atmosféru jste jako mládenec okusil ve Zbrojovce i v Liberci, láká vás si zahrát v nejvyšší české soutěži?

Rozhodně, myslím si, že pro to dělám všechno, takže doufám, že se mi bude dařit, někdo si mě všimne a objevím se v první lize.

Nejlépe v líšeňském dresu, že?

Jasně, tak to je vždy nejlepší, když člověk někde hrává a postoupí se. Už tu mám mnoho známých lidí, umíme si vyhovět na hřišti i mimo něj. A hlavně kabina je suprová, takže by byla pecka, kdyby se nám to povedlo.

FOTO: Hron dvakrát poslal slovenského policistu k zemi, brněnská hala tleskala

Když jste teď pár kol vládli druholigové tabulce, cítil jste, že soupeři zápasy s vámi vnímají odlišně než s jinými celky?

Soupeři už se na Líšeň připravují jinak, když už třetí rok hraje na špici druhé ligy. Někteří už třeba zalezou do bloku a hrají takový styl, který nám moc nevyhovuje. Ale my se snažíme se prosazovat a jsme rádi, že jsme v tabulce takhle nahoře.

Do konce podzimu chybí dvě kola, máte společně s Příbramí nejvíc bodů, chcete být půlmistrem?

V kabině už se s klukama hecujeme, že chceme teď ještě dvakrát vyhrát, abychom skončili na vršku tabulky. Určitě mezi námi taková motivace je.

V sobotu vás čeká béčko Slavie, které je sice předposlední, porazilo ale Karvinou, Vyškov i Varnsdorf. Co od něj očekáváte?

Jdeme do utkání s tím, že to bude těžký zápas. Ale to je vlastně každé utkání, druhá liga je dost nevyzpytatelná, jen tak si tam nenajdete lehčího soupeře. Chceme ale na Slavii vlétnout, myslím si, že na ni bude platit důraz a prostě ji přehrajeme.