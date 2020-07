Snaha udržet mládežnického reprezentanta v líšeňském kádru i do nové sezony přetrvává. „Zikl je pořád směrem k nám v řešení,“ prozradil líšeňský trenér Milan Valachovič.

Jenže jedenadvacetiletý kmenový hráč Zbrojovky se zítra přihlásí na prvním tréninku u kouče Miloslava Machálka na stadionu v Srbské ulici. „Mluvil se mnou manažer Požár (brněnský sportovní manažer Tomáš Požár – pozn. red.) a zabojuju v přípravě o své místo. Určitě tam jdu v jiné pozici, než v jaké jsem byl dřív,“ zmínil Zikl, který v prvním týmu Zbrojovky naskočil zatím do devíti prvoligových a sedmnácti druholigových utkání a v nich zaznamenal tři branky.

Setrvání v mužstvu nováčka první ligy je pro něj priorita. „Nemám co ztratit. Chci v přípravě zúročit a hlavně ukázat to nejlepší, co ve mně je. Teď vůbec neřeším, jestli si mě Zbrojovka nechá, nebo pošle na hostování,“ hlásil Zikl.

V Líšni nastupoval v základní sestavě pravidelně a ve čtyřiadvaceti utkáních se trefil sedmkrát. „Zikl u nás podával dobré výkony a může se stát, že v přípravných zápasech dá pět šest gólů a ve Zbrojovce zůstane,“ sdělil Valachovič.

Příprava Líšně



Středa v 18 hodin: proti Hlučínu, hřiště v Březí u Mikulova

Sobota 1. srpna v 18 hodin: St. Pölten, hřiště v Rakousku

Sobota 8. srpna (zatím neurčený čas): Karviná, hřiště SC Kovona v Karviné

Středa 12. srpna v 17.30 hodin: Zbrojovka Brno, hřiště Zastávka u Brna

Sobota 15. srpna: Třinec nebo Blansko (podle rozlosování druhé ligy, které je 5. srpna)

Líšeňský stratég má momentálně v kádru pouze dva útočníky, a to Jana Silného a Adama Filu, který odehrál v sezoně pouze 130 minut. „Trénoval dobře, ale zápasové vytížení neměl,“ pravil na adresu dvacetiletého útočníka Valachovič.

Proto uvažuje o možnosti poslat Filu na hostování do nižší soutěže. „Nejsme přesvědčení, že druhou ligu zvládne. Řešíme, jestli mu pomůže jít ještě do třetí ligy, třeba do Rosic,“ přiblížil kouč.

Hlavní roli v ofenzivě zatím přebírá autor šesti druholigových gólů Silný, který Líšeň posílil v zimě z třetiligové Kroměříže. „Cítím, že jsem nyní útočník číslo jedna, ale jisté místo rozhodně nemám,“ upozornil pětadvacetiletý forvard.

Střelec šestnácti branek z podzimu ve třetí lize si získal pozornost až svým výkonem v městském derby proti Zbrojovce, ve kterém při porážce 1:2 vsítil jediný gól Líšně. „S každou minutou na hřišti jsem se cítil líp a do nové sezony jdu určitě s úplně jinou mentalitou. Vím, že se ode mě daleko víc čeká a musím podávat dobré výkony, abych svou pozici potvrdil,“ svěřil se Silný.

Příchod nové tváře do útočné řady Líšně se však dá ještě očekávat. A vedení klubu má čas jednat až do 5. října, kdy se uzavře letní přestupové okno. „Pokud se Zikl nevrátí, musíme zareagovat,“ dodal Valachovič.