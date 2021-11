Nový termín šestnáctého kola FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY kluby ještě neznají. „Zatím se normálně připravujeme, jako bychom měli hrát. Říkalo se přes víkend, možná se bude dohrávat v pátek, ale čekáme na rozhodnutí. Mělo být v pondělí či snad v úterý,“ podotkl vytáhlý záložník.

Mají fotbalisté předčasné volno? Jihomoravské derby i duel v Opavě zhatil sníh

Čermák doufá, že stihne soutěžní duel s Opavou ještě v tomto roce, vždyť kvůli zranění nehrál od půlky září. „Na zápas po dlouhé pauze jsme se těšil. Chtěl jsem jich stihnout víc, ale zdraví mi to neumožnilo, nechtěl jsem návrat uspěchat, aby se mi zranění nevrátilo. Teď jsem na sto procent připravený. Věřil jsem, že mě tam trenér v posledním utkání dá a odehraju pár minut,“ uvedl osmadvacetiletý záložník.

S plným tréninkem začal minulý týden, léčil natržený postranní vaz v koleni. „Mám za sebou tři, čtyři tréninky a cítím se zdravotně dobře, pomalu nabírám kondici. Stál jsem osm týdnů, ale už jsem se dával do kupy aspoň posilováním,“ líčil.

Zranil se 19. září v domácím utkání s Viktorií Žižkov, ve kterém Zbrojovka zvítězila 2:1. Slovenský záložník odehrál první poločas. „Na jeho konci jsem měl kontakt s protihráčem, podlomilo se mi levé koleno. Píchlo v něm a věděl jsem, že je zle, buď něco prasklo, nebo jsem si natáhl vaz. Na magnetické rezonanci se potvrdil natrhnutý postranní vaz,“ popsal rodák z Malacek, který už podobná zranění zakusil na druhé noze. „Doufám, že už se mi vyhnou a budu mít pokoj,“ přál si Čermák.

Mají fotbalisté předčasné volno? Jihomoravské derby i duel v Opavě zhatil sníh

Zbrojovka i bez něj zvládla dosavadní podzimní část skvěle. Po polovině soutěže vede tabulku o sedm bodů. „Určitě panuje spokojenost. Kluci to zvládali super, hodně těžkých zápasů ubojovali až na konci, ale tím ukázali, že máme dobrý kolektiv a držíme spolu. Doufám, že si to přeneseme do nového roku, udržíme si bodový náskok, nebo ho ještě zvýšíme a splníme cil, který máme,“ zmínil návrat do první ligy.