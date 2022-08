Ten vždy své svěřence kvalitně připravoval směrem do obrany, nyní k tomu však má o důvod navíc. „Víme, že nemáme dostatek kreativních hráčů, takže musíme hrát defenzivně odzadu. Nemáme tolik kreativity, abychom byli schopní vyhrávat zápasy výsledkem 3:2 nebo 4:3,“ poznamenal trenér.

Útočnou přestřelku nelze čekat ani v sobotu, v posledních pěti vzájemných zápasech Líšně s Varnsdorfem totiž ani jednou nepadly víc jak dva góly. V minulé sezoně pak Líšeň svého soupeře ze severu dvakrát zdolala 1:0. „Už loni skončil Varnsdorf šestý a dlouho chtěl hrát i o barážové příčky, zlomila ho až domácí prohra s námi. I letos vedení sestavilo stejně kvalitní mužstvo, viděl jsem je v přípravě i teď v prvním kole s Opavou a myslím si, že se budou zas pohybovat v první pětce,“ předpověděl Valachovič.

Pro Líšeň je duel s Varnsdorfem jedním z dílů jejího velmi těžkého úvodního losu. „Vyhráli jsme na Dukle, teď Varnsdorf, za týden jedeme do Vlašimi, se kterou se nám dlouhodobě nedaří. Pak Příbram, která prohlašuje, že chce aspoň do baráže a v pátém kole jedeme do Vyškova, kde si teď dali za cíl, že do roka chtějí postup. Ale to si nevybereme, musíme jít krok za krokem,“ sdělil líšeňský lodivod.

Tomu před úvodním duelem kvůli nemoci vypadl ze sestavy Adam Laczkó, vedle kapitána Michala Jeřábka tak dostal příležitost Jakub Černín a zhostil se jí na výbornou. Situaci v útoku však Líšeň stále vyřešenou nemá. „Pavel Vandas i Martin Zikl jsou na tom stále nastejno, rozhodujeme se spíš podle soupeře. Před Duklou jsme věděli, že budeme potřebovat, aby nám Vandas přidržel balon, ať nejsme pod takovým tlakem. Pak jsme se pod něj dostali, ale tím se zas otevírala jejich obrana, tak po šedesáté minutě nastal prostor pro Zikla, kdy on je víc náběhovější,“ vysvětlil Valachovič.