Jeho svěřenci odstartují nový ročník FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY 22. srpna na hřišti Třince. „Ještě máme dva týdny a kluby soupisky teprve uzavírají. Čekám na některé hráče, ale nechci zatím odkrývat karty, aby neprojevil zájem i někdo jiný. Líšeň pak nemůže moc konkurovat,“ hlesl Valachovič.

V sobotním přípravném utkání proti Karviné, kde Líšeň prohrála 2:3, se objevil v sestavě zlínský stoper Adam Tkadlec. Ten v jarní části soutěže hostoval ve druholigovém Sokolově a nyní dostal od zlínského klubu svolení trénovat v Brně. „Řešíme ho. V zápase nezklamal, měl akorát menší zdravotní problém, takže uvidíme, jak na tom bude,“ řekl Valachovič.

Na týdenní zkoušce v Líšni neuspěl nizozemský obránce Dennis Hettinga. „Super charakter, měl perfektní přístup i jeho výkony byly slušné, ale nepředvedl nic, co by nás úplně přesvědčilo. Zápasy odehrál stejně jako ostatní kluci a nemůžu poslat našeho hráče na hostování do třetí ligy, když je na stejné úrovni,“ podotkl Valachovič.

Už se zdálo, že nic nebrání příchodu znojemského obránce Františka Malára, který v Líšni trénoval po koronavirové pauze a naskočil s ní i do letní přípravy.

Dvaadvacetiletý fotbalista měl do Brna přijít na roční hostování. Za něj by si Znojmo vypůjčilo dva líšeňské hráče. „Ve Znojmě je obrovský problém, že trénují dopoledne, nebo odpoledne v půl čtvrté. A jak tam mám dostat na trénink hráče z Brna, když jsou třeba do čtyř v práci?“ tázal se nechápavě Valachovič.

Jeho dva fotbalisté tak nepřijali nabídku hostovat ve Znojmě, které poté nabídlo Malára na přestup. „Dali jsme Líšni nabídku, kterou neakceptovala, ani dál nejednala. František se proto vrátil a je člen našeho kádru,“ poznamenal znojemský kouč Milan Volf.

Ryze střední obránce je v současném líšeňském kádru pouze Ondřej Ševčík, který navíc na jaře nastupoval i na pozici defenzivního záložníka. „Stopera hraju už od starších žáků a pozice v obraně je mi určitě bližší,“ přiblížil Ševčík.

Pětadvacetiletý obránce má v obraně zaujmout po Hlavicovi vůdčí roli. „Třeba ještě přijde někdo kvalitnější a zkušenější, od kterého se budu učit. Když ne, role lídra se nebojím a určitě ji přijmu,“ prohlásil jeden z hlavních adeptů na pozici nového kapitána týmu.

Líšeň se však na startu přípravy potýkala s mezerami i v útoku. Do Zbrojovky se vrátil z hostování Martin Zikl a Adam Fila zamířil na rok do Rosic. K momentálně jedinému líšeňskému útočníkovi Janu Silnému se pravděpodobně přidá Marek Szotkowski, o jehož hostování klub jedná se Žižkovem.

A ani v nové sezoně se v záložní řadě nepředstaví Guy Reteno Elekana z Gabonu. „Jeho příjezd do Evropy je v současné době nemožný,“ uvedl na jeho adresu předseda líšeňského klubu Karel Hladiš.