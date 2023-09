Tohle se tedy moc nepovedlo. Přestože se někteří fotbaloví fanoušci nejspíš radují, že se brněnská Zbrojovka ve třetím kole MOL Cupu utká s Viktorií Plzeň, na jejich souboj v této fáti soutěže nemělo vůbec dojít. Fotbalová asociace České republiky totiž nesprávně zařadila Zbrojovku mezi nenasazené kluby.

Fotbalisté Zbrojovky Brno. | Foto: Petr Nečas

Po vypadnutí Karviné totiž měl brněnský klub patřit mezi nasazené, jenže FAČR tam zařadil pražskou Duklu, která nyní vede druholigovou tabulku. A tak zatímco Pražané mají hrát s druholigovou Opavou, Zbrojovka se má střetnout s Plzní.

Na nesrovnalost upozornil až uživatel sítě X (dřív Twitter), který se hlásí mezi fanoušky Zbrojovky. Zároveň upozornil, že Dukla při všech shodných ukazatelích s druhým Vyškovem vede tabulku FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY pouze díky abecednímu pořadí.

Už den před středečním losováním třetího kola MOL Cupu vedení Zbrojovky kontaktovalo fotbalovou asociaci a teď žádá nápravu. „Pohár je pro nás důležitou soutěží, vnímáme jej jako možnost, jak pozvednout sportovní renomé klubu. Navíc je to stále jedna z cest do Evropy, tak by MOL Cup měl vnímat každý účastník. Zároveň je důležité ctít platný Rozpis soutěže, v opačném případě se vystavujeme riziku znevážení soutěže,“ sdělil na klubovém webu brněnský sportovní manažer Zdeněk Psotka. „Věříme, že fotbalová asociace nalezne způsob, jak tento problém vyřešit.“

V regulích soutěže se píše: Ve 3. kole losuje Řídicí orgán Poháru herní dvojice s tím, že kluby jsou rozděleny do košů na kluby licenční (I. a II. liga) a nelicenční. Licenční kluby jsou dále rozděleny podle úrovně soutěže v probíhajícím ročníku a umístění v mistrovských soutěžích v předcházejícím ročníku, na „nasazené“ a „nenasazené“. Nasazených klubů je zpravidla 16. Nelicenční kluby jsou vždy organizátorem utkání a losují se do herní dvojice proti licenčním klubům z koše „nasazení“. Zbývající licenční kluby jsou následně vylosovány do herních dvojic z koše „nasazení“ proti koši „nenasazení“. Organizátorem utkání je prvně vylosovaný klub bez ohledu na úroveň soutěže.

Fotbalová asociace řeší, jak s pohárovým losem naloží, ve čtvrtek vydá oficiální stanovisko. Úřední termínpro duely třetího kola je 27. září.