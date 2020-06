Draze vykoupený byl výjezd fotbalistů Zbrojovky do Varnsdorfu. Brňané si sice z dálavy u hranic s Německem odvezli tři body za výhru 1:0, ovšem zranil se jim klíčový útočník Jakub Přichystal.

Fotbalisté Zbrojovky vyhráli ve Varnsdorfu nejtěsnějším rozdílem. | Foto: Foto: Tomáš Secký

Autor jedenácti tref v tomto ročníku má výron kotníku. „Stalo se to při souboji ve vápně. Nevím, jestli to způsobil kontakt s hráčem, nebo zda jsem špatně došlápl na měkkém trávníku. Každopádně kotník jsem měl hodně nateklý a věděl jsem, že je zle. Dost mě to mrzí,“ litoval Přichystal.