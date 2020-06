Přitom bez vyloučeného Adama Fouska hrála Zbrojovka celý druhý poločas. „Snažili jsme se držet míč, i když nás bylo o jednoho méně, a všechna poctivost se nám vrátila. Zápas odmakal celý tým a jsem šťastný za výhru,“ radoval se autor vítězné trefy Adrián Čermák.

Zbrojovka uzavřela první poločas s vedením 2:1, jenže v závěru viděl po nepřehledné situaci rovnou červenou kartu Fousek. „Situaci jsem neviděl, vůbec nevím, k čemu došlo. Podle jeho vyjádření sáhl rukou do obličeje soupeře, ale žádný úder tam nebyl. Maximálně žlutá karta,“ tlumočil hráčova slova brněnský kouč Miloslav Machálek.

Zbrojovka Brno - MFK Chrudim 3:2

Poločas: 2:1. Branky: 22. Dreksa, 40. Růsek, 75. Čermák – 14. Trávníček, 56. Dostálek. Rozhodčí: Ginzel – Kotalík, Pečenka. ŽK: 26. Čermák , 51. Dreksa, 51. Šural – 58. Trávníček, 62. Vencl, 87. Sixta, 90+3. Vašulín. ČK: 45. Fousek (Brno).

Zbrojovka Brno: Šustr – Štepanovský, Dreksa, Šural, Eismann (46. Bariš) – Pachlopník (81. Hladík), J. Sedlák, Čermák, Fousek – Růsek (82. Šumbera), Přichystal (72. M. Vintr, 90+4. Krška).

Chrudim: Mrázek – Krčál, Vencl, Fofana (77. Ujec), Trávníček (85. Drahoš) – Kesner, Janoušek (71. Sixta) – Mužík (71. Krištof), Rybička, T. Dostálek (77. J. Havlena) – Vašulín.

Po deseti minutách Chrudim přesilovku využila, když srovnal na 2:2 Tomáš Dostálek. V tu chvíli to s brněnským mužstvem vypadalo bledě. Nevoli navíc vyvolávaly rozporuplné výroky sudího Ondřeje Ginzela. „Pořád jsem věřil, že vyhrajeme, za každého stavu věřím. Ukázali jsme už v předešlých zápasech, že se s námi musí počítat. Zvládli jsme to obrovskou vůlí a morálkou. Doufám, že takhle budeme pokračovat,“ přál si stoper Zbrojovky Pavel Dreksa, který v první půli srovnal na 1:1.

Rozhodující úder oslabených Jihomoravanů přišel čtvrthodiny před koncem duelu po parádní akci, kterou založil střídající Damián Bariš. Ideálně vysunul Ondřeje Pachlopníka který se proháčkoval až k brankové čáře, napříč pokutovým územím našel Čermáka, jenž ve skluzu zaznamenal premiérový soutěžní gól za Zbrojovku. „Pocity jsou samozřejmě pozitivní. Gól padl asi v nejvhodnější chvíli a jsem za něj moc rád. Šel jsem si pro něho, věděl jsem, že míč tam může přijít a dotlačil jsem ho tam, jak to jen šlo, očima i celým tělem,“ usmíval se slovenský středopolař.

Chrudim se po vyrovnávací brance zatáhla a domácí celek hnaný svými příznivci ji za pasivitu potrestal. „Taky nám trošku došly síly, ale jak to někdy bývá, když se hraje proti deseti, asi jsme si mysleli, že to půjde samo,“ litoval chrudimský útočník Petr Rybička, který dřív patřil Zbrojovce.

Brňané se ze druhé příčky přiblížili vedoucím Pardubicím na rozdíl tří bodů, ovšem lídra tabulky v pondělí od šesti hodin večer čeká na domácím trávníku východočeské derby proti silnému Hradci Králové. „Pardubice dosud vždy hrály před námi, což bylo na hlavu. Bodují každý zápas, takže jsme museli dohánět. Teď se to vymění, možná to pro nás bude výhoda, ale díváme se na sebe, musíme vyhrát každý zápas až do konce. Věřím, že Pardubice ztratí a dotáhneme se,“ doufal Čermák.