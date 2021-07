Ve třetím týdnu přípravy došlo v líšeňském kádru ke dvěma změnám. Už ve středu při vítězství 2:1 se slovenskou Senicou v sestavě nefiguroval obránce Milan Kadlec, jenž byl na východě Brna na zkoušce. „Musím říct, že rozhodně nezklamal. Bohužel ale tím, že nám nakonec nikdo neodešel a zůstali nám na jeho pozici Pašek, Jeřábek a Bednář, nechtěli jsme tu pozici rozšiřovat o dalšího hráče,“ vysvětlil zkušený stratég.

Přesto v týmu přivítal jiného nového obránce. K mužstvu se připojil Burda, jenž naposledy hrál za Vyšehrad. „Jenže on je středový obránce,“ podotkl Valachovič a pokračoval: „Jde o ročník 1999, je odchovanec Sparty Praha a chceme na té pozici zvýšit konkurenci.“

Burda hrál už proti Senici, v sobotu proti Baníku naskočil do hry v 66. minutě. „I když toho ve Vyšehradě moc neodehrál (naskočil do sedmi zápasů - pozn. red.), je na něm vidět, že oba zápasy zvládl v pohodě, nepodělal se z toho. Je dobře vychovaný a má dobré návyky,“ popsal Valachovič.

Ten má o jedenadvacetiletého hráče zájem a v týdnu bude vedení klubu jeho případné angažmá řešit. Stejně jako v případě záložníka Tomáše Ulbricha z třetiligového Písku. „Rozhodli jsme se, že Tom by měl v Líšni zůstat. Jsou u něj samozřejmě plusy i minusy, které se budeme snažit odstranit. Je to spíš o taktických věcech, musí se sžít s tím, jak hrajeme a jak se chováme v ofenzivě i v defenzivě. Je to kluk hlavně do budoucna a jednou může být platný stejně jako teď Kučera, Matocha, Bednář nebo Rolinek,“ poznamenal Valachovič.

Na líšeňském tréninku se opět objevil i Marek Zúbek, syn stejnojmenného bývalého hráče Zbrojovky Brno. Jedenadvacetiletý defenzivní záložník se totiž na začátku letní přípravy zranil. „Poškodil si kolenní vazy. V týdnu začal s lehkým tréninkem a chceme se k němu vrátit až bude stoprocentně připravený, protože měsíc promarodil," přiblížil Valachovič Zúbkovu budoucnost v Líšni.

Líšeňští fotbalisté odehráli v letní přípravě už čtvrté utkání, třikrát se utkali s celky z nejvyšších soutěží. Minulý čtvrtek podlehli pražské Spartě 0:1, ve středu porazili prvoligovou slovenskou Senicu a nyní nestačili na Baník. „Myslím, že nemáme špatné mužstvo. Ve všech zápasech jsme byli hodně zodpovědní dozadu. Máme i hodně naběháno a když budeme dobře organizovaní, můžeme uspět,“ pravil Valachovič, jehož svěřenci ve středu vyzvou divizní Lanžhot.