Mládežnický reprezentant, který si v uplynulém ročníku v jednom zápase zahrál i Evropskou ligu. Zbrojovka hlásí příchod dvacetiletého záložníka nebo levého obránce Daniela Koska. Kmenový hráč Slavie v minulé sezoně hostoval v Liberci a následně v Bohemians. V první lize si připsal jedenáct startů, ve Zbrojovce se popere o angažmá na týdenní zkoušce.

Daniel Kosek je novou akvizicí brněnské Zbrojovky. | Foto: FC Zbrojovka Brno

Naskočit by měl do prvního přípravného klání, které brněnské fotbalisty čeká v sobotu v Pardubicích, kde se narodil. „V minulé sezoně jsem nasbíral hodně cenných zkušeností, zahrál si i Evropskou ligu v Hoffenheimu.Ten zápas řadím v profesionální kariéře zatím asi nejvýš, ale hodně si vážím i startů v mládežnické Lize mistrů. Porazili jsme Inter, Borussii i Barcelonu, té se mi povedlo vstřelit i gól. Teď se pokusím předvést to nejlepší a zúročit doposud získané zkušenosti tak, abych uspěl," uvedl pro klubový web Kosek.