Krátce před čtvrteční půlnocí, tedy před uzávěrkou přestupů, získala fotbalová Zbrojovka posilu. Do brněnského klubu míří Kristoffer Jörgensen. Devatenáctiletý univerzál patří dánskému SønderjyskE, ve Zbrojovce bude hostovat do konce sezony s následnou opcí.

Dánský fotbalista Kristoffer Jörgensen nastoupil v dresu SønderjyskE na portugalském soustředění proti pražské Slavii. | Foto: se svolením Zbrojovky Brno

Jde o prvního dánského fotbalistu v historii, který bude hrát v brněnském klubu. „Severská cesta se nám příchodem Fostera Gyamfiho osvědčila, díky pokračující spolupráci jsme si na základě dat vytipovali univerzálního defenzivního hráče, který je schopný naskočit na krajích obrany i ve středu pole, čímž nám zvýší konkurenci na těchto pozicích,“ přiblížil na klubovém webu sportovní manažer Zdeněk Psotka.

Jörgensen by měl být především příslib do budoucna, dosud naskakoval převážně v mládežnických soutěžích. V SønderjyskE byl od léta 2021, zatím naskočil do tří zápasů prvního týmu, který vede druhou dánskou ligu, zapsal také jeden pohárový duel. Na soustředění v portugalském Algarve zasáhl také do přípravného utkání proti pražské Slavii.

Odchody Zbrojovky: Štěrba zamířil do Prostějova, Martinek do Kroměříže

Vedení Zbrojovky v těchto dnech intenzivně jedná o dalších příchodech, i když domluva s některými hráči na poslední chvíli padla. „Máme rozjednáno několik dalších příchodů zahraničních hráčů ve středním věku. Přišli by se statutem volného hráče, což znamená, že bychom v tomto případě nebyli limitováni koncem zimního přestupního termínu. Předpokládáme, že vše realizujeme do prvního jarního kola ligy,“ sdělil Psotka.

První utkání jarní části FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY sehraje Zbrojovka v sobotu 2. března od dvou hodin odpoledne na hřišti pražské Dukly.