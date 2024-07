„Chtěl bych poděkovat celému klubu a všem lidem v něm, od masérů až po vedení, za to, jak mě po příchodu přijali a věřili mi. Mým velkým cílem bylo postoupit se Zbrojovkou do první ligy a osobně mě mrzí, že se to nepovedlo. Chtěl bych klubu poděkovat za šanci ukázat se na trávníku a držím palce, ať klub letos postoupí tam, kam patří, tedy do první ligy," uvedl Alijagič.

Jedenadvacetiletý pražský rodák bosenského původu zamířil do Zbrojovky na konci přestupového období loni v září. Za brněnský celek nastoupil do dvaadvaceti duelů, v nichž zaznamenal devět branek.

Poslední vstřelil ve svém závěrečném utkání za brněnský tým na konci května, kdy vsítil v utkání posledního kola závěrečný gól Zbrojovky v sezoně a Jihomoravanům zajistil remízu 2:2 ve Vlašimi.

V přípravě nenastoupil k jedinému utkání za Zbrojovku. Další starty už přidá za Žilinu, která je bývalým působištěm současného trenéra Zbrojovky Jaroslava Hynka. Úřadující čtvrtý tým slovenské ligy zahájí nový ročník tamější nejvyšší soutěže sobotním zápasem v Podbrezové.

Pro Alijagiče půjde v Žilině o třetí zahraniční angažmá. V sezoně 2022/2023 byl součástí řeckého Olympiakosu Pireus, do jehož sestavy se ale neprobojoval a tak hostoval ve slovinském Mariboru.