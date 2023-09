Rušný poslední den přestupů má za sebou fotbalová Zbrojovka. Nejprve v pátek oznámila příchod defenzivního záložníka Jana Hellebranda ze Zlína, jen o několik desítek minut později přišla s ještě zajímavějším podpisem. Do Brna zamířil Denis Alijagič, který v mládežnických výběrech oblékal dres Slavie i Sparty, naposledy byl kmenovým hráčem řeckého Olympiakosu.

Denis Alijagič (uprostřed) byl sedm let kmenovým hráčem pražské Slavie. | Foto: Michal Petřík/SK Slavia Praha

Dvacetiletému šikulovi se předvídala velká budoucnost, zářil totiž už v mládeži pražské Slavie, především ale na sebe upozornil při hostování ve Vlašimi. V jejích barvách naskočil do čtrnácti druholigových utkání, ze kterých si odnesl skvělou bilanci jedenácti gólů a tří asistencí.

Do hlavního týmu sešívaných se však Alijagič neprosadil, proto se před rokem vydal do Řecka. Ani tam však neměl jednoduché pořízení, jarní část sezony strávil na hostování ve slovinském Mariboru. „Můžu hrát hrotového útočníka, křídlo nebo i desítku. Do Brna přicházím s tím, že je v týmu velká konkurence, takže budu rád za každou příležitost na pozici, kde to bude zrovna potřeba,“ popsal pro klubový web mládežnický reprezentant.

Rodák z Prahy podepsal ve Zbrojovce smlouvu na rok s dvouletou opcí. Pro mladého ofenzivního hráče s bosenskými kořeny tak půjde už o osmé angažmá v jeho kariéře. „Těším se hodně, jelikož lidé z vedení společně s trenérem na mě udělali neskutečný dojem. Mojí hlavní motivací byla jednoznačně snaha celého klubu mě do Brna přivést. Osobně si hlavně přeju získat co nejrychleji herní praxi a dostat se lidem zpět do podvědomí,“ doplnil Alijagič.

Posila na poslední chvíli. Zbrojovka přivádí záložníka, který neprorazil u Vrby