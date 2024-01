Uvědomuje si, že po minulé sezoně, v níž takřka nehrál, musí zimní dril maximálně využít. „Beru to pozitivně, snažím se do toho šlápnout. I ve volnu jsem dělal docela dost pro sebe, abych přišel už připravený a jen se udržoval do sezony,“ popsal dvacetiletý útočník.

Alijagič před minulou sezonou přestoupil do řeckého Olympiakosu Pireus, kde za podzim naskočil jen do dvou duelů za béčko, na jarním hostování ve slovinském Mariboru zasáhl pouze do tří prvoligových utkání. Takovou zimní přípravu nezažil. „Je to pro mě nezvyk, protože u nás je trochu chladněji než v Řecku. Navíc tam i druhá liga běží přes zimu,“ podotkl.

V létě zjistil, že s ním Olympiakos nepočítá, a tak v září vyslyšel volání Zbrojovky, kterou upřednostnil před návratem do pražské Slavie. „Vůbec jsem nelitoval. I kvůli tomu, že v Brně hraju a podával jsem nějaké slušné výkony, dostal jsem se do reprezentace. Tam se mi taky vedlo,“ popsal člen českého národního týmu do 21 let.

Z osobního hlediska si zatím angažmá na jihu Moravy pochvaluje. „Zatím to jde podle plánu. Nečekal jsem, že budu dávat každý zápas gól, ale postupně to jde nahoru,“ sdělil.

Hned při svém prvním startu se prosadil, jako střídající hráč vystřelil výhru 1:0 v Jihlavě. Na podzim naskočil do osmi utkání, šestkrát v základní sestavě a zapsal tři branky. „Přicházel jsem s tím, že se chci rychle aklimatizovat a dostat se do sestavy. To se mi docela rychle podařilo a přidal jsem nějaké góly. Samozřejmě jsem trochu naštvaný, protože jich mohlo být víc, přitom šlo i o lehké situace, které se daly vyřešit. Jinak jsem spokojený a myslím, že máme daleko na víc, než jsme předvedli. Od toho je teď zimní příprava, ve které potrénujeme,“ vyhlížel rodák z Prahy, jehož otec pochází z Bosny.