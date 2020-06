Tři góly v utkání, dvě červené karty a poměrně hlasitá kulisa dokreslila atraktivnost brněnského souboje. „Bylo to úplně super. Škoda, že tady nemohlo být o dva tisíce fanoušků víc. To zápasu ještě chybělo, ale jinak derby, jak má být,“ liboval si líšeňský útočník Jan Silný.

Právě ten udal rychlou brankou v deváté minutě ráz utkání. Jenže Zbrojovka v závěru prvního poločasu srovnala z pokutového kopu a v 83. minutě převrátil tři body na stranu favorita z rohového kopu stoper Pavel Dreksa, který se v závěru duelu hodně vytahoval na soupeřovu polovinu. „Chtěl jsem prostě dát gól. Nějak jsem asi vytušil, že tam mám chodit, ale myslím, že trenér byl rád, když se nám povedlo utkání zvrátit,“ oddechl si Dreksa.

Zbrojovka se každopádně nadřela o dost víc než na podzim, kdy doma Líšeň porazila 2:0. V druholigové tabulce se tak udržela šest bodů za vedoucími Pardubicemi a vytvořila si už sedmibodový náskok na třetí Hradec Králové. „Pro nás by byl bod prostě málo. Musíme Pardubice honit, vyhrávají, takže potřebujeme taky,“ líčil brněnský stoper.

SK Líšeň - Zbrojovka Brno 1:2

Poločas: 1:1. Branky: 9. Silný – 45. A. Fousek (pen.), 83. Dreksa. Rozhodčí: Vojkovský – Mojžíš, Bureš. ŽK: 37. Málek, 41. Matocha, 46. Kučera, 90+1. Fall – 45+1. Růsek. ČK: 57. Kučera – 52. Růsek.

SK Líšeň: Vítek – Jeřábek, Hlavica (C), O. Ševčík, Rolinek (76. T. Machálek) – Demeter (46. Kučera) – Minařík (88. Šenk), Málek (84. Fall), Matocha, Vasiljev – Silný (76. Fila).

FC Zbrojovka Brno: Šustr – Štepanovský (46. Eismann), Dreksa (C), Ad. Čermák, Bariš – Hladík (61. M. Vintr), J. Sedlák, Pachlopník (61. Jurásek), A. Fousek (70. Krška) – Růsek, Přichystal (89. Šumbera).

Líšeň přistoupila k duelu zodpovědně a po úvodní brance dostala Zbrojovku pod tlak. „Bylo to velice složité utkání. Domácí ani moc nechtěli hrát fotbal, měli postavený opravdu hluboký blok a po chybě Štepanovského jsme je posadili do utkání. Soupeř nevylezl, měl zaparkovaný autobus a na dobývání jsme hráli moc pomalu,“ uvedl kouč Zbrojovky Miloslav Machálek.

Jenže domácí pak doplatili na minely zkušených fotbalistů. V závěru první půle stáhl Patrik Demeter v pokutovém území Ondřeje Pachlopníka a z penalty pohodlně srovnal Adam Fousek. „Doteď nechápu, že fauluje nejzkušenější hráč v prostoru, kde soupeř není absolutně nebezpečný. Balon jde do autu a on ho tam stáhne,“ kroutil hlavou líšeňský trenér Milan Valachovič, který v přestávce Demetera stáhl ze hry.

Místo něj přišel Jakub Kučera, který ovšem dvě žluté a jednu červenou kartu stihl za dvanáct minut. Pět minut před ním šla do deseti Zbrojovka, po dvou žlutých kartách dohrál Antonín Růsek. „Vyloučení samozřejmě má dva různé pohledy. Podle mého šlo o naprosto stejný souboj dvou hráčů. Myslím, že rozhodčí kompenzoval první červenou, protože asi nechtěl připustit, aby Zbrojovka hrála proti Líšni čtyřicet minut v deseti,“ pronesl Valachovič.

Zbrojovce se podařilo vstřelit rozhodující branku sedm minut před koncem z rohového kopu. „Sestříhal jsem snad dvacet rohů Zbrojovky za poslední zápasy, věděli jsme to a stejně si necháme dát gól. Nemělo však k tomu vůbec dojít, protože Málek naprosto nesmyslně ještě na půlce hledá do nohy Filu, místo aby hrál za obranu. To se prostě nesmí stávat. Dva naši nejzkušenější hráči chybovali a vítězství jsme soupeři v podstatě darovali,“ zlobil se Valachovič.

Jeho protějšek ovšem ani za remízového stavu nepropadal panice. „Víte, co jsem si říkal? Že jsou důležitější věci na světě než-li fotbal a výsledek, který každý očekává. Bral jsem to s nadhledem, věřil jsem týmu a Pavel Dreksa dokázal, že je lídr,“ pravil Machálek.